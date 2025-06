CEO de LAP dice que problemas con vuelos en nuevo aeropuerto se debieron a "tema mecánico" y no a falta de suministro de combustible

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gerente general de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, precisó que los problemas reportados el día de ayer en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez -que provocó cancelación de vuelos- fue en "tema mecánico respecto de uno de los equipos que habían instalado" y que abastecía de combustible a 10 aeronaves con origen Lima "que se vieron afectadas".

"El tema de abastecimiento, hay combustible, no es un tema de distribución, el combustible se ha estado distribuyendo, por eso hemos tenido casi 400 vuelos despegando, operando en el Jorge Chávez. De lo que se ha explicado el proveedor de combustible, es un tema mecánico respecto de uno de los equipos que habían instalado, eso ya está resuelto. [¿Sólo de un equipo?] De un tipo de equipo, por eso la afectación a 10 vuelos de origen Lima, pero era un tema mecánico, no era un tema que no había combustible en el Jorge Chávez", declaró en La Rotativa del Aire.

"Hay combustible, no era un tema de suministro porque el suministro existe. El combustible, no era un tema de suministro, porque el suministro existe, el combustible llega desde los tanques a las aeronaves. Por eso hemos venido operando casi 400 vuelos el día de ayer, pero lamentablemente esta situación no ocurrió en un equipo que abastecía a estos 10 aeronaves que se vieron afectadas", agregó.

En esa línea, sostuvo que el fallo ya se resolvió alrededor de las 3:50 de la mañana de este martes y garantizó que -pese a "temas itinerarios con un par de vuelos"- las operaciones de las aerolínas iban a trabajar al 100%.

Gerente de Comunicaciones de LAP dijo que no hubo "correcta distribución" de combustible en nuevo aeropuerto

Como se recuerda, Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones de LAP indicó el día de ayer en RPP que los problemas reportados por ciudadanos desde el Rotafono fueron una distribución del combustible

"Primero, disculpas para los pasajeros que nos pueden estar escuchando en estos momentos. Lo que ha pasado no es un desabastecimiento de combustible, combustible hay, lo que no hay, y sí es verdad, es la correcta distribución", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Gerente General de LAP, Juan José Salmón, consdieró como "exitosa" el inicio de operaciones en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Sobre la declaración de la gerente de Comunicaciones de LAP, Juan José Salmón dijo que la información de la distribución de combustible fue inicial y que durante el transcurso de las reuniones se concluyó que "era un tema mecánico respecto de uno de los tipos de equipos que están instalados para la entrega de combustible".

"En todo inicio de operación, en todo aeropuerto en todas las partes del mundo, siempre ocurren situaciones inesperadas. Con esto no me quiero justificar, que quede claro. Tenemos un equipo de LAP preparado para resolverlas en el menor tiempo posible para poder entrar a un proceso de operación regular en el menor tiempo posible", aseguró.

El inicio de operaciones "fue exitoso"

El día de ayer el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) fiscalizó las operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el segundo día de su funcionamiento. El organismo público detectó cuatro deficiencias que están afectando a los pasajeros:

Falta de un procedimiento adecuado y efectivo en el abastecimiento de combustible a las aeronaves, que generan demoras en la salida de los vuelos

Constantes cambios de puerta de embarque que, ante las dimensiones del aeropuerto, conllevaría a la pérdida de vuelos

Problemas en el funcionamiento de las fajas de equipajes de vuelos internacionales y nacionales que originaría la demora en la salida de las maletas

Aglomeración en las puertas de control de seguridad de los pasajeros que podría afectar la integridad de estos ante una emergencia.

Al respecto, Juan José Salmón, gerente general de LAP respondió: "Estamos en un proceso de inicio de operación que nosotros consideramos que ha sido exitoso. Evidentemente se van a ir dando temas que tenemos que ajustar. Como nos estamos reuniendo todos los días a final del día para ver cuáles son las medidas que tienen que irse corrigiendo".

"[¿Usted ha dicho que el inicio de operaciones de ayer ha sido exitoso?] El inicio de operaciones el primer día fue exitoso. Me estoy refiriendo al día en el cual comenzamos a operar a partir de la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Ese primer día ha sido exitoso porque hemos logrado mover más de 48 aeronaves, el 100% del equipo rodante, el 100% del equipo que requieren las autoridades y las aerolíneas para comenzar a operar".

En ese sentido, dijo que el inicio de operaciones fue exitoso desde "el punto de vista operativo" pese a los problemas reportados por usuarios.

"Evidentemente se han generado incomodidades por las situaciones que tú bien has descrito, pero se estamos corrigiendo es parte de un proceso de inicio de operación de una infraestructura que es muchísimo más grande y hay un proceso también de adaptación que es normal, nosotros estamos todos los días nos estamos reuniendo con el equipo para ver qué temas tienen que irse corrigiendo para ir mejorando justamente esa experiencia del usuario", mencionó.