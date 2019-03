El ensayista, sociólogo, científico social y docente falleció esta mañana luego de enfrentar una penosa enfermedad. | Fuente: Facebook

El reconocido docente, sociólogo y ensayista peruano, Gonzalo Portocarrero Maisch, falleció esta mañana luego de una larga batalla contra una grave enfermedad.

Recordado por ensayos y estudios realizados, así como su profesionalismo en la sociología y las ciencias sociales. Portocarrero Maisch estudió Sociología en la Decana Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y luego en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Continuó sus estudios en la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) donde obtuvo el grado de magíster en Sociología, mientras que obtuvo su doctorado en la misma especialidad en la Universidad de Essex de Inglaterra.

Su profesionalismo lo llevó a demostrar su docencia en varios países del mundo como Alemania, Estados Unidos, México, Reino Unido, Japón, y muchos más. En los últimos años se desempeñó como docente del Departamento de Ciencias Sociales en la PUCP.

Algunas de sus publicaciones más recordadas son "De Bustamante a Odría. El fracaso del frente democrático nacional. 1945-1950", "Razones de sangre. Aproximaciones a la violencia política", "Racismo y mestizaje", "Imaginando al Perú. Búsquedas desde los Andino en el arte y literatura". "Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso"; entre otros.

En el 2015, el Ministerio Cultura le concedió a Portocarrero Maisch el Premio Nacional de Cultura en la categoría de Creatividad. Según la propia entidad estatal, por caracterizarse "en plantear preguntas nuevas y explorar temas innovadores, ocupándose de asuntos tan diversos como el populismo y el autoritarismo, la fragmentación social y el racismo y la corrupción, pero siempre articulados por la pregunta acerca del significado de lo nacional"".

En octubre del 2018 fue publicado, "Desde lejos, lo cercano. Reflexiones sobre el Perú", un compilado de artículos escritos entre el 2012 al 2017.

El tema de la muerte

En algunos de sus artículos, Gonzalo Portocarrero hablaba sobre su cercanía con el tema de la muerte. En él, expresa que al momento de enterarse que tenía esta enfermedad "vivía con miedo". Sin embargo, expresaba sus formas de afrontarlo y el deseo de recuperarse pronto.

En otro artículo, más reciente publicado en el diario El Comercio, Portocarrero volvió a tocar el tema. "La enfermedad me ha hecho percibir la vida de otra manera. Ya no una carrera autoinmulatoria, sino algo que no termino de imaginar pero que se hará visible con la exploración de mis deseos personales, y con la identificación de los deberes con las comunidades a las que pertenezco. Entonces, pese a que no tenga un proyecto claro, sí tengo la ilusión de hacer muchas cosas. Algo que dejar a los que nos seguirán", publicó.