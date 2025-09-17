Últimas Noticias
Grafinca 2025: la feria de comunicación visual celebra su edición 24 con innovación y negocios en Perú

Grafinca 2025 reunirá en Lima a la industria gráfica, digital y publicitaria con innovación, negocios y ferias paralelas especializadas.
Grafinca 2025 reunirá en Lima a la industria gráfica, digital y publicitaria con innovación, negocios y ferias paralelas especializadas. | Fuente: Grafinca
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Del 18 al 21 de septiembre, la Villa Complejo Ferial de Lima será el escenario de la feria de la industria gráfica, digital y publicitaria más importante del país, que reunirá a marcas internacionales, emprendedores y profesionales del sector.

Del 18 al 21 de septiembre de 2025, la Villa Complejo Ferial (altura km 19 de la Panamericana Sur, Lima) se convertirá en el epicentro de la industria digital, gráfica y publicitaria con la edición 24 de Grafinca, una de las ferias más relevantes del sector en el Perú y la región andina.

“Grafinca ofrece un espacio donde confluyen grandes marcas internacionales y pequeños emprendimientos de impresión, permitiendo que todos los actores del mercado tengan la posibilidad de mostrar sus productos y servicios en igualdad de condiciones. La dinámica de la feria fomenta el contacto directo y potencia la generación de nuevas alianzas comerciales”, señaló Adrián Gechelin, director de Grafinca.

¿Qué habrá en Grafinca 2025?

La feria abarca cuatro grandes sectores:

  • Sublimación: insumos y equipos como máquinas transfer, impresoras y plotters.
  • Digital: innovaciones en impresión 3D, fotografía, filmación y soluciones de impresión digital.
  • Publicidad: gigantografías, merchandising, regalos empresariales y textiles.
  • Gráfico tradicional: empaques, maquinaria offset, serigrafía y troqueles.

En paralelo, se desarrollarán tres ferias complementarias:

  • Textilinca: espacio para empresarios, diseñadores y profesionales de la moda e impresión textil, con novedades en sublimación y serigrafía.
  • Fiestas & Celebraciones de Expo Eventos: punto de encuentro para ejecutivos y empresas de marketing, recursos humanos y organización de eventos.
  • Foto Image Fest: encuentro de fotógrafos, realizadores audiovisuales y diseñadores, con talleres, equipos y lo último en tendencias visuales.

Un espacio para todos los públicos

Uno de los grandes atractivos de Grafinca es la diversidad de visitantes que congrega: empresarios y dueños de imprentas en busca de nuevas tecnologías, diseñadores y publicistas que buscan inspiración y herramientas digitales, así como emprendedores y estudiantes interesados en capacitación y tendencias del mercado.

¿Cuándo y dónde se realiza Grafinca 2025?

Grafinca es coorganizada por la Asociación Gremial Unión de Impresores del Perú (AGUDI), auspiciada por la Asociación de Packaging del Perú (APACK) y oficializada por la Unión de Organizadores y Proveedores de Ferias, Eventos y Congresos del Perú (UFEPER).

La feria abrirá sus puertas del 18 al 21 de septiembre de 2025, en el horario de 1 a 8 p.m., ofreciendo un recorrido amplio por exhibiciones, conferencias y actividades programadas en cada jornada.

¿Cómo inscribirse en Grafinca 2025?

El ingreso a Grafinca requiere registro previo en línea. Los interesados pueden inscribirse aquí.

Tags
Grafinca 2025

