Gremio de Transporte Multimodal: La responsabilidad de los accidentes de tránsito la tiene la mala gestión de las autoridades

Representante de los gremios de transporte multimodal señaló que, en la práctica "se busca purgar al 60% de los colectiveros" | Fuente: Andina / Referencial

El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, Geovani Diez Villegas, en diálogo con RPP, sostuvo que la responsabilidad de los accidentes de tránsito en Lima y Callao la tienen instituciones como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“¿Por qué quieren una reestructuración? Porque hay una serie de errores en las leyes y no es porque no se quiera fiscalización, sino que los objetivos principales de [instituciones] como Sutran y ATU es, primero, ordenamiento; segundo, es el tema educativo y, finalmente, fiscalización. Pero solamente hacen fiscalización con temas recaudatorios y las otras primeras no se cumplen. Si no, no hubiera tantos accidentes, pues. Entonces, ¿quién es el responsable? La mala gestión que hay de parte de las autoridades”, señaló el presidente de dicha organización de transportistas que, según explicó, agrupa a 370 gremios de transporte multimodal.

Por ese motivo, Geovani Diez se declaró en contra del Reglamento del Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo aprobado el pasado martes 5 de abril por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

“No estoy de acuerdo con la ley, porque, para empezar, esa ley no es de ahora […] En la ley, ellos permiten que la categoría M1, que son los vehículos menores, tienen que tener, como mínimo, una cilindrada de 1600 centímetros cúbicos […] Pero, la mayoría de autos colectiveros, utilizan carros chinos que, en su mayoría, están con motores 1100, 1200, 1300; por lo cual quedarían fuera de esta ley”, explicó

También señaló que, en cuanto a los vehículos M2, el reglamento pide que operen con motores de 2400 centímetros cúbicos; pero que “la mayoría de vehículos están en motores 1600, 1800, 2000”, por lo cual “también quedarían fuera de la ley”. Por ello, consideró que, en la práctica lo que se buscaría es “es purgar un 60% de colectiveros a nivel nacional”

Propuesta de los gremios

El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal explicó que el objetivo de su organización es que “haya una homogeneidad en las cosas que se tengan que hacer” en cuanto a las leyes del sector para que, de esa manera, haya un eficiente orden y no se “satanice” a los transportistas que operan en el rubro “que da trabajo a más de 700 mil personas”.

“Cuando han querido sacar la reglamentación, nosotros llevamos una propuesta porque [consideramos] una oportunidad de, por lo menos, tener controlados y censados a este grupo de transportistas que, realmente, ni el Estado sabe cuántos hay. Entonces, [vimos] la oportunidad para ponerle las vallas como, por ejemplo, el uso del GPS, el control de horas de manejo, el tema de kilometraje, el recorrido que tienen que hacer y, finalmente, poder revisar en el caso de la carrocería, de acuerdo a la ruta que sea más compacto”, sostuvo Diez Villegas.

Sin embargo, según manifestó, la propuesta del gremio no fue considerada por el MTC.

“No entendemos por qué no lo hizo. [Era] una oportunidad de hacerlo porque, sin ley, todos los días van a haber más colectiveros en la calle y no los van a frenar. Pero si los tienes censados, los tienes controlados, les puedes poner las vallas para que puedan cumplir y evitar los accidentes que se puedan estar presentando”, argumentó.

Por otro lado, señaló que los autocolectiveros son necesarios en cuánto el Sistema Integrado de Transportes de Lima y Callao (SIT) no se da abasto para atender la demanda de transporte público

“El Sistema Integrado suena a la maravilla del mundo. Pero tiene 11 años en Lima y Callao y de los 22 millones de pasajeros que se mueven todos los días, […] solamente moviliza 1.9 millones porque, lamentablemente, se ha manejado con intereses económicos. Ese es el gran problema”, concluyó.