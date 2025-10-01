Gremio de transportes de Lima y Callao reitera que irán al paro: "Esto no tiene una plataforma política"

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, recalcó que la inseguridad ciudadana es el principal motivo por el que toman esta radical medida.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, reiteró que mañana jueves el sector que representa irá al paro pese a que el MTC anunció que no habrá dicha medida porque el servicio se dará con normalidad.

"Mañana el sector del transporte urbano, el cual presido, la coordinadora, ha tomado la decisión de ir al paro. El motivo es la inseguridad ciudadana, los transportistas están de pie y quienes se sumen a ello, bienvenido, porque esto no tiene una plataforma política. No estamos representando más que al sector de transporte urbano de Lima y Callao", dijo en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Vargas aseguró que representa a más del 30% de empresas formales del transporte urbano en la capital que mañana no van a laborar y que este problema de la inseguridad ciudadana no va a ser resuelto por un dron de un día al otro.

"Nosotros hemos señalado muy claramente de que tenemos que ser enfáticos en decir que no creemos que las cosas se solucionen con el paro de mañana, pero a pesar de ello estamos canalizando el descontento, la situación difícil que estamos atravesando", expresó.

Vargas sostuvo que desde hace días plantearon la propuesta de constituir un grupo de élite conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, con autonomía plena, para que puedan combatir contra las organizaciones criminales que atacan a las empresas de transporte. "Esto se ha practicado en Estados Unidos con el FBI, con el Mzard en Israel, se ha practicado en Italia contra la Cosa Nostra (la mafia)", aseveró.

Por otro lado, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao rechazó que su sector cometa actos violentos contra quienes no acaten el paro.

No habrá paro

El ministro de Transportes, César Sandoval, aseguró esta noche que mañana jueves no habrá paro de transportistas y que el 80 % de las empresas saldrán a trabajar con normalidad por Lima.

Sandoval dio este anuncio luego de reunirse con un sector de transportistas. Señaló además que les pidió apoyo a los empresarios del rubro para fiscalizar y generar propuestas para mejorar la calidad del transporte urbano así como la seguridad de los choferes.