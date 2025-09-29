Más de 70 empresas de transporte formal convocan a paro este 2 de octubre ante asesinatos a manos de extorsionadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao acordó este lunes convocar a un paro que tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre como exigencia para que el Gobierno implemente mecanismos eficaces para combatir la ola de extorsión y sicariato de la cual el gremio viene siendo víctima.

Así lo anunció Héctor Vargas, representante de dicha coordinadora, quien en diálogo con RPP indicó que 72 empresas de transporte formal acatarán la medida de fuerza.

"En una asamblea donde están las 72 empresas de la coordinadora, se ha tomado la decisión de ir a un paro el día jueves 2 de octubre, en vista de que las autoridades están haciendo absolutamente nada por combatir los asesinatos, la extorsión, el sicariato. Vemos con mucha preocupación que nuestros compañeros transportistas están saliendo a marchar y no hay una autoridad, alguien que corrija, reciba, converse y proponga alternativas de solución", señaló.

Proponen unidad de élite integrada por PNP, Fiscalía y Poder Judicial

En ese sentido, Vargas indicó que proponen la creación de una unidad de élite conformada por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para investigar, capturar y encarcelar rápidamente a los criminales que atentan contra los transportistas.

"La población y nosotros hemos perdido absoluta confianza en la Policía, absoluta confianza en la Fiscalía y el Poder Judicial. Sin embargo, y a pesar de ello, estamos presentando una propuesta que pueda significar un antes y un después. La creación de una unidad de élite compuesta por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero una unidad de élite que sea representada por lo mejor que puedan tener estas instituciones para que puedan trabajar en conjunto, para que no se diga mañana ‘yo policía, investigo, capturo, y la Fiscalía no denunció y el Poder Judicial no encarceló’, que trabajen juntos", señaló.

"Es una superpolicía [que] se ha hecho en otros países. Se ha combatido la cosa nuestra, la criminalidad a través del FBI. Consideramos que si se constituyera una institución de élite podrían efectuarse las cosas. ¿Qué se requiere? Voluntad política, que no la tenemos, pero esperamos y vamos a exigir. Y si alguien del Poder Ejecutivo o Legislativo no lo asume, pensamos que algún político que va a postular tome esto [que] no tiene un matiz político, no tiene un tinte, no tiene una particularidad. Queremos que todos luchemos contra la inseguridad", precisó.

Por ello, señaló que llevarán la propuesta al Congreso el día del paro convocado y exigió que sean recibidos por una comisión multipartidaria presidida por el titular del Parlamento, José Jerí.

"¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir, tenemos que marchar al Congreso porque vamos a entregar esta propuesta legislativa. Y seguramente pediremos que estén reunidos, no solamente el presidente del Congreso, ojalá que de manera general los representantes de los diferentes partidos que están en el Congreso nos reciban, porque esto no tiene bandera política. Ojalá no se escondan, ojalá no desaparezcan los congresistas y escuchen este clamor no solamente de nosotros […] Este es un clamor ciudadano, la ciudadanía pide eso", puntualizó.