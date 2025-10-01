MTC asegura que 80 % de empresas saldrá a trabajar durante paro: "El tránsito en Lima va a fluir normalmente"

Tras una reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao, César Sandoval, titular del MTC, aseguró que no se acatará la medida anunciada para este jueves.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes, César Sandoval, aseguró esta noche que mañana jueves no habrá paro de transportistas y que el 80 % de las empresas saldrán a trabajar con normalidad por Lima.

Sandoval dio este anuncio luego de reunirse con un sector de transportistas. Señaló además que les pidió apoyo a los empresarios del rubro para fiscalizar y generar propuestas.

"Mañana no va a haber paro. Yo creo en ellos, ellos confían en el MTC. En ese sentido el 80 % no cree en los paros, cree en el desarrollo del país... Está garantizado que mañana el tránsito en Lima va a fluir normalmente", expresó el ministro de Transportes en conferencia de prensa.

César Sandoval aseguró que todos los viernes se tendrán reuniones con el gremio. "No quiero ser uno más del montón, quiero marcar la diferencia. Debemos asegurar el futuro de los empresarios y de los usuarios”, enfatizó el ministro.

Habrá transporte público en Lima

Martín Ojeda, director de la CIT, estuvo presente en la reunión con el MTC y si bien ratificó que mañana no habrá paro, aseguró que esta decisión de los empresarios no es una "carta blanca" para el Gobierno.

"Santa Catalina va a trabajar, La 50, Huascar, todas las empresas que pasan por la Panamericana laborarán. Nueva América trabajará, sin contar a los corredores que también operarán", sostuvo en entrevista al programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

El director de la CIT aseguró que las empresas que no acatarán el paro han recibido en las últimas horas mensajes de amenazas.

"Ayer fui testigo de una amenaza directa de una de las personas (que promueven el paro), en otro medio de comunicación: 'Pobre de que salgan, aténganse a las consecuencias, porque estamos con la Generación Z'. ¿Qué culpa tienen ellos? es al revés, la juventud tiene la fuerza de cambiar al país y no a punta de pedradas como dijo ese señor", aseveró Ojeda.



🔴 El titular del #MTC, César Sandoval Pozo, sostuvo una reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao. Aseguró que mañana "más del 80% del empresariado del transporte trabajará con normalidad porque prioriza a los usuarios y confía en los acuerdos… pic.twitter.com/3s9dmPMDvD — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) October 2, 2025