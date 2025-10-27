Últimas Noticias
INPE anuncia que Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser sentenciado por afiliación terrorista

Bermejo dejará el Congreso y deberá pagar una reparación civil.
Bermejo dejará el Congreso y deberá pagar una reparación civil. | Fuente: Congreso
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El congresista deberá cumplir 15 años de prisión tras ser sentenciado en primera instancia en el centro penitenciario de máxima seguridad.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció este lunes que el congresista Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

El parlamentario fue sentenciado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria el pasado viernes debido sus vínculos con la organización Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) entre los años 2008 y 2009.

Según la sentencia, Guillermo Bermejo también deberá pagar S/ 100 mil como reparación civil y S/7 800 días multa. Asimismo, dispuso su inhabilitación para postular a un cargo público por dos años posteriores al cumplimiento de la pena impuesta.

Bermejo tenía planeado participar de las elecciones primarias de la alianza Electoral Venceremos como precandidato a la presidencia de la República. Esta agrupación política está conformada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo. 

El caso

La Fiscalía acusó de afiliación terrorista a Guillermo Bermejo por las reuniones que este tuvo con dirigentes de la facción de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 para difundir material ideológico subversivo en dicho periodo, así como realizar otras actividades relacionadas con los fines de dicha organización. 

El juez a cargo expresó en la lectura de sentencia que sí se llega a la conclusión que la imputación de afiliación se encuentra acreditada y probadas sus reuniones con sentenciados por terrorismo.

