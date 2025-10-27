Piura: capturan a interno que fugó hace más de una semana del penal de varones

Alias 'Loco Krisman' fue detenido cuando intentaba robar una motocicleta en el distrito de Cura Mori.

La Policía Nacional capturó esta mañana a Krisman Nizama Ponce, interno del penal de varones de Piura, quien se fugó la noche del sábado 18 de octubre del establecimiento penitenciario.

El jefe de la región policial de Piura, Manuel Farías, informó que la detención se realizó en el distrito de Cura Mori, luego de que una familia se percató cuando Krisman Nizama intentaba robar una motocicleta que se encontraba en el frontis de una vivienda.

Cabe recordar que el interno huyó del penal de varones de Piura cuando se encontraba en el tópico del penal, a donde fue llevado para recibir tratamiento psiquiátrico, según detalló en su momento el Instituto Nacional penitenciario (INPE).

Krisman Nizama, alias 'Loco Krisman', cumplía una prisión preventiva tras ser detenido en marzo del año pasado por presuntamente recibir una extorsión de un empresario en Talara.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura, ubicado en el caserío Río Seco, fueron removidos de sus cargos tras la fuga de este interno. Asimismo, cinco trabajadores de este penal fueron detenidos por este caso.