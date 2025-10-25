Guillermo Bermejo irá a prisión por afiliación terrorista: las pruebas del caso y qué ocurrirá con su curul

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó este viernes al congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

En 2022, el legislador había sido absuelto del cargo por otra sala, pero el Ministerio Público apeló esa decisión y mantuvo su pedido de 20 años de prisión por el citado delito.

El juzgado determinó que, entre los años 2008 y 2009, Bermejo mantuvo contacto con los dirigentes de los remanentes de Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2009, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca de los cultivos ilegales de hoja de coca en el Perú.

El tribunal emitió la condena ante las declaraciones de los testigos que identificaron a Guillermo Bermejo por su apelativo de ‘Che’ durante las reuniones de coordinación y adoctrinamiento con los miembros de la célula del Comité de Apoyo a Sendero en la ciudad de Huanta, en la región Ayacucho.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra que se dicte una condena de 15 años de cárcel efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación al terrorismo. Asimismo, la imposición de una reparación civil de S/ 100 000.



✅ El fiscal superior Andrés Angel Montoya… pic.twitter.com/28TQlBmPbc — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 24, 2025

Las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Bermejo

El Ministerio Público postuló la declaración de testigos y colaboradores eficaces que sí identificaron al legislador en esos encuentros.

Por ejemplo, el testigo Wilder Satalaya Apagueño contó que, en el 2009, coincidió con Bermejo en un campamento terrorista de Sendero Luminoso, en el VRAEM.

“El testigo sí identifica al acusado como el ‘Che’”, leyó el juez durante la audiencia, instantes antes de emitir el fallo.

Esta versión – según sostuvo la Fiscalía – se corrobora con el testimonio del colaborador eficaz CE 2022, quien afirmó haber pertenecido a SL desde 1989 hasta 2010. De acuerdo con su relato, en el 2008, trasladó a Bermejo y otras personas de Huancayo hasta el campamento de Huachinapata, para reunirse con Víctor Quispe Palomino, alias camarada ‘José’, bajo la orden de que eran personas “sumamente importantes" por ser miembros de Sendero.

“Si bien anteriormente no sabía el nombre del acusado, lo ha reconocido e identificado; más aún, cuando indica que sí conversó con el señor Bermejo y ha reafirmado su versión en el acta de reconocimiento fotográfico”, valoró el colegiado.

Otro de los delatores es el colaborador CDTSA-1969, quien refirió haber pertenecido a Sendero Luminoso, con el cargo de combatiente “desde muy niño hasta 2012”. De acuerdo con su versión, conoció a Bermejo en un campamento conocido como Huancamayo, en el 2009.