El profesor confirmó que quisieron asesinarlo. | Fuente: Chacla al día / RPP

Arístides Vara Paredes, el profesor que fue atacado para presuntamente ser ofrecido en un ritual satánico que ordenó el director del colegio donde trabajaba en Chosica, habló sobre los momentos de angustia que vivió para escapar del que pudo ser el lugar de su muerte.

De acuerdo con información del dominical Cuarto Poder, Vara Paredes dijo haber sido invitado por el director del colegio donde trabajaba, Augusto Ramírez Gudiel, para que participe de un ritual de limpia del local principal antes de que inicie el año escolar.

El docente aceptó sin imaginar que allí le tenderían una trampa para utilizarlo como ofrenda en la ceremonia. “Hay que hacer ahí un ritual y hay que ofrecer a un familiar más cercano, querido, ofrendado para que las cosas prosperen”, escuchó Vara decir a sus atacantes.

Ataque

En el local además del director se encontraban dos chamanes y una mujer, quienes preparaban el baño de florecimiento hasta que uno de los chamanes sacó una cuerda y le atacaron con una pata de cabra.

"Con cinta de embalaje me amarraron. Yo ahí reaccioné. Comencé a gritar. El señor y su hijo, los dos, me taparon la boca con la cinta. Sí, sí, sí (me quisieron matar), me estaban maniatando, nunca había visto eso", comentó el profesor.

Vara Paredes simuló un desmayo y escapó cuando sus atacantes fueron a otro ambiente para buscar sus implementos de trabajo. Malherido logró subir al techo de una vecina, donde fue rescatado poco después por personal de los Bomberos.

Involucrados e investigación

El director Ramírez Gudiel fue detenido, mientras que los chamanes y la mujer fueron identificados como José Luis Sono Saavedra, José Daniel Sono Sandoval y Dora Janeth Becerra Vela. Ellos escaparon del lugar y su paradero es desconocido.

El pasado 6 de marzo, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Gudiel y los otros involucrados en el ataque a Varas Paredes. Todos son investigados por el presunto delito de homicidio simple en grado de tentativa.