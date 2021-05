El hijo de la mujer fallecida pidió una investigación rigurosa para encontrar responsables del accidente. | Fuente: RPP Noticias

María Encarnación Damián Ventura, de 52 años, fue la víctima fatal del accidente en la agencia del Banco de la Nación, ubicada en el jirón Lampa (Cercado de LIma), el pasado martes. Sus restos son velados en su natal Chiclayo. Hasta ese punto llegó RPP Noticias y recogió la versión del hijo que la acompañó aquel trágico día.

"Mi mamá estaba haciendo un trámite documentario para realizar un cobro de una parte legal. (...) Desde las 10 a.m. la acompañé al Banco de la Nación de San Borja, pero la derivaron al de Jirón Lampa con Puno", contó. "No entiendo por qué los bancos no están interconectados para que le den la respuesta allí".



El joven comentó que el accidente pudo haber tenido más vícitimas, ya que el aforo del banco se redujo debido a las medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19. Por ello, pidió a las autoridades competentes investigar el caso para que la muerte de su madre no quede impune.



"Es responsabilidad netamente del banco, porque a esa mampara le debieron de dar el mantenimiento debido. El banco se está haciendo responsable de los gastos de la clínica, sepelio y movilidad", indicó.

Clausura temporal



La Municipalidad de Lima clausuró la mañana del miércoles la agencia del Banco de la Nación del jirón Lampa, donde murió MAría Encarnación Damián Ventura al caerle encima una pesada mampara de vidrio.

Personal del municipio procedió con la clausura, colocando el respectivo afiche en el frontis de la agencia, donde se lee que la sanción se da por “incumplir las condiciones de seguridad”.

Además, se le ha impuesto al Banco de la Nación una multa de dos unidades impositivas tributarias (UIT), ascendiente a 8 800 soles.