Hincha brasilero fallece mientras se trasladaba en un bus turístico que cubría la ruta Miraflores – Barranco

Un ciudadano brasileño, hincha del club Palmeiras, perdió la vida esta tarde luego de sufrir un accidente mientras viajaba en un bus turístico “MiraBus”, que cubría la ruta Miraflores – Barranco. El extranjero fue identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años.
El general PNP Enrique Felipe Monroy confirmó la noticia a RPP y señaló que el extranjero, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, saltó intempestivamente cuando el bus pasaba por debajo del puente Bajada Baños, impactando contra la estructura y quedando inconsciente dentro de la unidad.
"En primer lugar, apenados por el sensible fallecimiento de este ciudadano extranjero brasileño, hincha del Palmeiras, que ha sido una situación fortuita, ajena a cualquier actividad de inseguridad ciudadana, o de gresca entre barras, eso quisiera quedar en claro. El día de hoy, aproximadamente a las 4:18 de la tarde, a la altura más o menos de la playa Los Yuyos, de norte a sur, o sea, de Miraflores hacia Barranco, en un mirabús", relató.
"Según refieren los que han estado en el lugar, eufóricamente ha estado saltando en el segundo nivel y no se han percatado que va a cruzar por el puente peatonal, a la altura de la playa Los Yuyos, y ha impactado contra contra el puente", agregó.
Algunos compañeros que iban con él lo cargaron hacia una ambulancia de la Policía Nacional y fue trasladado a la Clínica Maison de Santé, pero llegó sin vida.
Monroy estimó que 45 mil hinchas brasileños de ambos equipos han llegado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental U.
"Hemos controlado en estos días, sobre todo en Barranco y Miraflores donde ha habido bastante afluencia de ciudadanos que han salido a alentar sus colores", manifestó.