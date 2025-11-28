Hincha brasilero fallece mientras se trasladaba en un bus turístico que cubría la ruta Miraflores – Barranco

Últimas Noticias
Hincha brasileño fallece mientras se trasladaba en un bus turístico que cubría la ruta Miraflores – Barranco. | Fuente: Captura de video
por Pedro Luis Ramos Martinez

Según la Policía Nacional, esta persona saltó intempestivamente cuando el bus pasaba por debajo del puente Bajada Baños, chocando su cuerpo contra la estructura.

Lima
00:00 · 04:14

Un ciudadano brasileño, hincha del club Palmeiras, perdió la vida esta tarde luego de sufrir un accidente mientras viajaba en un bus turístico “MiraBus”, que cubría la ruta Miraflores – Barranco. El extranjero fue identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años.

El general PNP Enrique Felipe Monroy confirmó la noticia a RPP y señaló que el extranjero, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, saltó intempestivamente cuando el bus pasaba por debajo del puente Bajada Baños, impactando contra la estructura y quedando inconsciente dentro de la unidad.

"En primer lugar, apenados por el sensible fallecimiento de este ciudadano extranjero brasileño, hincha del Palmeiras, que ha sido una situación fortuita, ajena a cualquier actividad de inseguridad ciudadana, o de gresca entre barras, eso quisiera quedar en claro. El día de hoy, aproximadamente a las 4:18 de la tarde, a la altura más o menos de la playa Los Yuyos, de norte a sur, o sea, de Miraflores hacia Barranco, en un mirabús", relató.

"Según refieren los que han estado en el lugar, eufóricamente ha estado saltando en el segundo nivel y no se han percatado que va a cruzar por el puente peatonal, a la altura de la playa Los Yuyos, y ha impactado contra contra el puente", agregó.

Algunos compañeros que iban con él lo cargaron hacia una ambulancia de la Policía Nacional y fue trasladado a la Clínica Maison de Santé, pero llegó sin vida.

Monroy estimó que 45 mil hinchas brasileños de ambos equipos han llegado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental U. 

"Hemos controlado en estos días, sobre todo en Barranco y Miraflores donde ha habido bastante afluencia de ciudadanos que han salido a alentar sus colores", manifestó. 

