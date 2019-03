Incendio afecta edificio en el Rímac

Incendio afecta los pisos dos y tres de un edificio de seis pisos. Hasta el momento no se ha reportado alguna persona herida. | Fuente: RPP Noticias

Un incendio se produjo esta tarde en una vivienda ubicada en la cuadra cuatro de la avenida Prolongación Tacna en el distrito del Rimac, muy cerca del mercado El Limoncillo.

La emergencia se reportó al promediar las 12.50 del mediodía y afectó los pisos dos y tres de un edificio de viviendas. El hecho movilizó a más de diez unidades del cuerpo de bomberos y personal del Samu.

En comunicación con RPP Noticias, el jefe de los bomberos de Lima y Callao, Mario Casaretto, informó que el incendio logró ser confinado.

"Hasta el momento no se han registrado heridos, sin embargo, están a la espera de ingresar y verificar [...] esperemos que no tengamos una novedad que pueda suceder en este tipo de emergencias", señaló Casaretto.

La principal afectada es la señora identificada como Mariaelena, quien dijo ser propietaria del edificio donde funciona un negocio del rubro de librería y bazar. Ella mostró su pesar luego que el fuego acabara con su negicio de más de siete años.

"Yo no he visto nada, yo estaba trabajando hasta que salió fuego, vi que se ardía y mi hija atendía a los clientes, y fue corriendo a salvar a su hijo. Ya he perdido unos 30 a 40 mil soles", señaló.

Uno de los trabajadores señaló que se encontraban laborando en el marco de la campaña escolar cuando se inició el fuego. "Yo llegué, estaba con mi hija acá y de repente mi yerno sube y todo estaba prendido. Subí con el extintor pero ya estaba muy fuerte, no pude sofocar el fuego", contó el hombre.

Asimismo confirmó que el edificio, si bien es una vivienda, también cuenta con un almacén de productos, entre ellos que quedaron de navidad, mientras que en los pisos se divide la casa, comedor, entre otros ambientes.

Mientras tanto, integrantes de seguridad del estado ingresaron al edificio para realizar las inspecciones y conocer el origen del fuego. Se confirmó que no hay pérdidas humanas.