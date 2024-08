Breña: vecinos piden que se recojan los escombros del incendio en almacén del jirón Carhuaz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima El siniestro tomó más de 24 horas en ser controlado y tuvo su origen en un almacén del rubro industrial

Los vecinos del distrito limeño de Breña piden que se limpien los escombros del incendio que tuvo lugar el último jueves en la cuadra cinco del jirón Carhuaz.

Cabe recordar que el siniestro tomó más de 24 horas en ser controlado y tuvo su origen en un almacén del rubro industrial. Producto de ello es que los escombros colocados en la pista generan un ambiente tóxico e impiden el desplazamiento vehicular y peatonal.

Al respecto, uno de los vecinos, el señor Genaro, comentó que incluso están utilizando mascarillas para evitar la toxicidad del ambiente.

"A raíz del incendio han sacado todo el desmonte tóxico. Acá tenemos niños y tenemos que ver por ellos. Además, también yo inclusive me he quedado dos días en un hotel y ya no puedo estar pagando eso, porque todo es gasto. Y se han malogrado cosas del refrigerador porque también ha habido corte de luz", manifestó.

Alrededor de la cuadra cinco del jirón Carhuaz hay varios negocios, entre ellos un mercado, un colegio, una panadería y demás establecimientos de comida, por lo que se hace urgente que cuanto antes se recojan los desmontes de este incendio.

Almacén que se incendió operaba pese a haber sido clausurado

El alcalde de Breña, Luis de la Mata Martínez, informó que el almacén del rubro industrial en donde se produjo el incendio operaba pese a tener una sanción de clausura temporal.

La primera intervención en el inmueble se registró el 12 de agosto. Aquella vez, el personal de la Subgerencia de Transporte y Fiscalización Administrativa de Breña impuso una multa de 7 725 de soles por operar en un giro distinto al señalado en la licencia de funcionamiento comercial, industrial y de servicios de actividades del local.

Posteriormente, el personal municipal retornó al establecimiento e impuso una nueva multa por la misma conducta, debido a que el local no contaba con el certificado vigente de Defensa Civil, el cual se renueva cada dos años.