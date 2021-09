Indecopi es un organismo público autónomo especializado del Estado Peruano, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

El Indecopi confirmó la multa de 3,3 millones de soles contra la empresa de transporte Inversiones Sajy Bus S.R.L por el incendio del bus donde fallecieron 17 personas, en el terminal de Fiori, en San Martín de Porres (SMP), el 31 de marzo del 2019.

Mediante una resolución, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Tribunal del Indecopi señaló que dicha empresa expuso a riesgo injustificado a los pasajeros del bus de placa C4L-966, siniestrado a causa de un cortocircuito en el sistema del aire acondicionado.

La sala determinó que la empresa de transporte infringió el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes.

En ese sentido, Indecopi confirmó las siguientes sanciones impuestas a la empresa de transportes: S/ 1 980 000 (450 UIT) por poner a disposición una unidad vehicular que no se encontraba en buen estado de funcionamiento; S/ 880 000 (200 UIT) por no implementar medidas de emergencia en el bus (tales como un extintor en el segundo nivel del bus y martillos de emergencia); y S/ 440 000 (100 UIT) por no implementar ni aplicar un protocolo que permitiera la atención de los consumidores a bordo de la unidad vehicular ante el incendio. Las multas suman un total de 3 millones 300,000 soles, equivalente a 750 UIT.

Además, la sala confirmó la imposición de la multa total de S/ 44 000 (10 UIT) al señor Alejandro Shimabukuro, tras verificar que, en su calidad de gerente general de la empresa Inversiones Sajy S.R.L., infringió el artículo 111º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al permitir que se ponga a disposición de los consumidores un vehículo que no se encontraba en buen estado de funcionamiento y que tampoco contaba con las medidas de emergencia necesarias.



MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual forma, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Tribunal del Indecopi confirmó las medidas correctivas ordenadas a la empresa Inversiones Sajy Bus S.R.L. Primero, que devuelva o reembolse a los consumidores afectados los gastos que hayan asumido para atender alguna afectación a su salud o integridad física como consecuencia directa del incendio (atenciones hospitalarias, tratamientos médicos, entre otros), siempre que no hayan sido cubiertos previamente por algún seguro.

Y, segundo, que implemente en sus agencias a nivel nacional un protocolo de seguridad para la atención inmediata de pasajeros en caso de ocurrencia de posibles incendios al interior de sus unidades vehiculares y capacitar a su personal para su aplicación efectiva.

