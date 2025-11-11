Desbaratan a 'Los Gallegos del Hampa' en operativo realizado en Los Olivos

Independencia

Nuevo golpe a la criminalidad extranjera. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cinco presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal ‘Los Gallegos del Hampa’, en un operativo realizado en un inmueble del distrito de Los Olivos, al norte de la capital.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Santos Ramiro Trauco Muñoz, jefe de la División Policial Norte 2, indicó que se trata de cinco ciudadanos venezolanos identificados como Wilber Jaimes Toro (25), alias ‘Pana’; Royber Rodríguez García (20), alias ‘Tino’; Jeiverson Gamboa Parra (21), alias ‘Veneco’; Keiber Mujica Pereyra (25), alias ‘Diablo’; y Luis José Arteaga Bracho (27), alias ‘Chamo’; este último presunto cabecilla de la organización.

“Vivían en un inmueble en (la urbanización) Tahuantinsuyo. A las horas 23:30 aproximadamente, incursionamos en el lugar y encontrando en su poder de estos integrantes de esta banda cuatro armas de fuego, con sus respectivas municiones. Se les encontró seis celulares, cuatro de ellos son iPhone de alta gama”, manifestó.

“Utilizan estos celulares con la finalidad de proteger mejor sus intervenciones y dificultar el accionar policial en ese campo. (...) Estos integrantes de esta banda criminal utilizan estos dos vehículos, motos lineales, para poder desplazarse y cometer sus hechos criminales”, agregó.



Accionar delictivo

El alto mando refirió que ‘Los Gallegos del Hampa’ podrían estar aliados con otras bandas criminales que operan en la capital. Además, adelantó que se maneja la hipótesis de que la organización criminal participó en el asesinato de un ciudadano venezolano el pasado 25 de octubre, en la avenida Universitaria, en Los Olivos.

“Las investigaciones las está realizando la Deprinci Independencia. En estos momentos, se va a pasar su reconocimiento médico y otros exámenes de ley para poder poner a disposición del Ministerio Público, para que ya no puedan estar saliendo a poner en jaque a la ciudadanía”, resaltó Trauco Muñoz.

Cabe mencionar que el operativo que permitió la captura de ‘Los Gallegos del Hampa’ contó con la supervisión del mandatario José Jerí, según se informó en las redes sociales de Presidencia de la República.



