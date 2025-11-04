“No más muertes”: conductores apagan motores en óvalo Izaguirre y piden reunión con José Jerí

El conductor portaba una bandera del Perú con un extremo rojo y el otro negro, como símbolo por las muertes de varios de sus compañeros transportistas. | Fuente: RPP

Distintas empresas de transporte público que recorren los distritos de Lima Norte han apagado sus motores a la altura del óvalo Izaguirre, en el límite de Independencia y Los Olivos, en el marco del paro de transportistas convocado para hoy, martes 4 de noviembre, por diversos gremios.

Los transportistas señalaron que pretendían llegar hasta Acho para reunirse con el presidente José Jerí; sin embargo, ante el fuerte contingente policial, no han podido llegar hasta este punto del Rímac.

En diálogo con RPP, un conductor de la empresa Etupsa 73, ha manifestado que él y sus compañeros no se sienten seguros cuando recorren las calles de Lima a bordo de sus vehículos. Asimismo, indicó que sienten miedo cuando llegan a su último paradero en altas horas de la noche.

“Yo soy un padre de familia que me dedico al transporte público. Si hacemos todo esto es por la inseguridad que tenemos, las autoridades no nos apoyan. Entrar a las 11 o 12 de la noche para el paradero final, que se llama Pan de Azúcar, Vipol. Es un gran temor porque no se sabe quién te va a disparar acá o si vas a llegar vivo a tu casa”, manifestó.

En esa misma línea, el chofer, quien se identificó como Víctor, señaló que el miedo a ser atacado por los extorsionadores también es durante todo el día.

“Es con miedo. Ya ni siquiera en la noche, todo el día ya tenemos miedo porque, lamentablemente, la inseguridad que ahorita tenemos y peor, llega 11 o 12 de la noche, es solitario”, acotó.

“No más muertes”

El conductor, portando una bandera del Perú con un extremo rojo y el otro negro, como símbolo por las muertes de varios de sus compañeros transportistas, pidió a las autoridades mayor resguardo policial.

“Varios compañeros han fallecido ahí en el paradero. Tengo ganas de llorar la impotencia por todos los compañeros”, concluyó.