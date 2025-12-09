Una mujer permanece en UCI tras ser herida durante un ataque de desconocidos contra una discoteca en Independencia

La víctima presenta heridas que han afectado órganos como el hígado, riñones y los intestinos. Así lo señaló la hermana de la mujer.

Yaritza Abigail Carmen Rojas, quien resultó herida de bala luego de que un sujeto disparara la madrugada del pasado domingo contra el frontis de una discoteca ubicada en la cuadra 34 de la avenida Gerardo Unger, en Independencia, se encuentra en UCI y su pronóstico es reservado. La víctima tiene el hígado, estómago y los intestinos afectados, por lo que en las próximas horas será intervenida quirúrgicamente en el Hospital Cayetano Heredia.

Estefany Carmen Rojas, hermana de la víctima, manifestó para RPP que están a la espera de que la mujer sea operada pronto. Ella contó que su pariente estaba en la entrada del local junto a otras personas cuando dos sujetos llegaron en motocicleta al lugar y uno de ellos sacó un arma para disparar en varias ocasiones.

La hermana de Yaritza Rojas cuestionó que la Policía Nacional no les entregara la copia de la denuncia porque les indicaron que el personal autorizado para entregar ese documento no trabaja hoy por ser feriado.

"Fui a la comisaría de Independencia para que me den la copia de la denuncia, pero me informaron que las personas autorizadas para eso no se encontraban ayer ni hoy porque es feriado. Entonces, me mandaron a la comisaría de la mujer y lo mismo me dijeron ahí", añadió.

Se desconocen las causas

Las autoridades investigan si este hecho se debe a una presunta represalia, ajuste de cuentas, un intento de extorsión o algún otro móvil delictivo.

En los exteriores de la discoteca quedó también una camioneta con la luna del conductor perforada, producto del paso de una de las balas que disparó el desconocido.