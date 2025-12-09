Dueños cierran ferretería en VES tras sufrir atentado: extorsionadores les piden 30 mil soles

Los trabajadores de la ferretería se han quedado en la calle. | Fuente: RPP

Los empresarios, a merced de la delincuencia. Los dueños de una ferretería de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima, han decidido cerrar el negocio, tras un atentado perpetrado por una banda de extorsionadores.

Resulta que delincuentes no identificados llegaron al establecimiento, ubicado cerca de la avenida Juan Velasco Alvarado; tras lo cual rociaron combustible y prendieron fuego en la fachada.

Si bien el ataque no dejó heridos ni víctimas mortales, los propietarios de la ferretería están atemorizados, por lo que han decidido cerrar su negocio.

Los malvivientes exigen a los empresarios el pago de 30 mil soles, para dejarlos trabajar en paz.



Trabajadores afectados

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y conversó con los trabajadores de la ferretería, quienes se mostraron preocupados, ya que con el cierre del negocio se han quedado sin su fuente de ingresos.

“Han quemado el letrero de la puerta, por eso es que han cerrado. Hasta donde tengo entendido, ha sido por eso que han cerrado. No sabemos qué hacer”, refirió una mujer.

“Nosotros somos trabajadores; pero, igual, al cerrarse el negocio, nosotros nos quedamos sin trabajo. Y no hay cómo, y los trabajos ahorita están bien escasos”, añadió.

Nuestro reportero indicó que la ferretería permanece con las puertas cerradas, sin atención al público. En el frontis, son visibles los daños provocados por el fuego.

