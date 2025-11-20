Pudo ser una tragedia: poste de telefonía se desplomó y cayó sobre un automóvil en Independencia [VIDEO]

Así quedó el vehículo tras ser aplastado por un poste de telefonía. | Fuente: RPP

Pudo ser una tragedia. Un poste de telefonía se desplomó y cayó sobre un automóvil, en la segunda cuadra de la calle Inca Roca, en la urbanización Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, al norte de la capital.

Según testigos del incidente, esta mañana -al promediar las 8:30 a.m.-, trabajadores de una empresa contratista del servicio de telefonía bajaban de una escalera apoyada contra el poste, cuando la estructura se vino abajo.

El poste aplastó un automóvil -de color rojo- que estaba aparcado a un lado de la vía. Afortunadamente, no había nadie dentro del vehículo, porque de lo contrario estaríamos hablando de un incidente con consecuencias posiblemente fatales.

El dueño del vehículo, identificado como Anderson Cabanillas, advirtió que la caída del poste pudo haber ocasionado una tragedia, ya que a escasos metros se encuentra el colegio República de Colombia, por lo que diariamente circulan por la zona escolares.

“Dios, gracias, no ha afectado a los niños, no ha afectado a alguien que pueda pasar. Yo no estaba en el carro. Por suerte, no estaba en el carro”, refirió el hombre.



Postes deteriorados

Carlos Tupayachi, gerente de Operaciones de Transmitel -contratista de la empresa de telefonía-, advirtió que es necesario una evaluación de los postes, que en muchos casos tienen décadas de antigüedad.

“De repente, por el tema de antigüedad y por el tema de que las personas y los animales están orinando encima del poste, ha corroído la base del poste y ha cedido este poste y ha caído encima de un carro”, manifestó.

“Es importante tener en cuenta que estos postes tienen ya cerca de 40 años. Es recomendable, de seguro, hacer una evaluación en todo Lima de estos postes, tanto eléctricos como telefónicos”, añadió.

Al respecto, los vecinos de la urbanización Tahuantinsuyo hicieron un llamado a las autoridades de Independencia y a las empresas de telefonía a realizar evaluaciones de estos postes, a fin de evitar incidentes similares.



