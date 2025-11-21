Corte de agua en Lima hoy 21 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 21 de noviembre?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 388

Urbanización A.H. Laderas de 1 de Mayo

Urbanización A.H. Raymondi, Antonio

Urbanización A.H. Señor de la Soledad

Urbanización A.H. Señor de los Milagros

Urbanización APV Jardines de Puente Piedra, Los Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 387

Urbanización Cerrito La Libertad - A.H.

Urbanización Huascarán Hermoso - A.H.

Urbanización Jardines de Puente Piedra - A.H.

Urbanización Proyecto Integral Libertad - San Juan - A.H.

Urbanización APV Trabajadores No Docentes de la UNI (AVITUNI)

Urbanización Asociación Propietarios Tarapacá Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 365

Urbanización Los Lirios

Urbanización El Naranjito

Urbanización Los Algarrobos

Urbanización Los Sauces de Copacabana

Urbanización Progreso de Copacabana

Urbanización Progreso de Copacabana, El

Urbanización Propietarios del Predio 170

Urbanización San Agustín

Urbanización Santa Adela

Asociación Virgen de Copacabana

Asociación Virgen de Copacabana I Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito MAGDALENA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cercado de Magdalena

Urbanización Jacaranda

Urbanización Orbea

Urbanización Oyague

Urbanización San Felipe Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito MAGDALENA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cercado

Urb. Jacaranda

Urb. Orbea

Urb. Oyague

Urb. San Felipe Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.R.I.A. Delicias de Villa Zona II

Urbanización A.R.I.A. Delicias de Villa Zona III Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 9:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Mantaro 121

Urbanización San Ignacio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 12:35 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 7:50 am

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización 27 de Marzo

Urbanización Mariscal Cáceres Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 21 de Noviembre, 12:46 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 21 de Noviembre, 7:50 am