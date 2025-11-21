Corte de agua en Lima hoy 21 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 21 de noviembre?
- Sector 388
- Urbanización A.H. Laderas de 1 de Mayo
- Urbanización A.H. Raymondi, Antonio
- Urbanización A.H. Señor de la Soledad
- Urbanización A.H. Señor de los Milagros
- Urbanización APV Jardines de Puente Piedra, Los
Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm
- Sector 387
- Urbanización Cerrito La Libertad - A.H.
- Urbanización Huascarán Hermoso - A.H.
- Urbanización Jardines de Puente Piedra - A.H.
- Urbanización Proyecto Integral Libertad - San Juan - A.H.
- Urbanización APV Trabajadores No Docentes de la UNI (AVITUNI)
- Urbanización Asociación Propietarios Tarapacá
Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm
- Sector 365
- Urbanización Los Lirios
- Urbanización El Naranjito
- Urbanización Los Algarrobos
- Urbanización Los Sauces de Copacabana
- Urbanización Progreso de Copacabana
- Urbanización Progreso de Copacabana, El
- Urbanización Propietarios del Predio 170
- Urbanización San Agustín
- Urbanización Santa Adela
- Asociación Virgen de Copacabana
- Asociación Virgen de Copacabana I Etapa
Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm
- Cercado de Magdalena
- Urbanización Jacaranda
- Urbanización Orbea
- Urbanización Oyague
- Urbanización San Felipe
Viernes 21 de Noviembre, 10:00 am
Viernes 21 de Noviembre, 10:00 pm
- Urbanización A.R.I.A. Delicias de Villa Zona II
- Urbanización A.R.I.A. Delicias de Villa Zona III
Viernes 21 de Noviembre, 5:00 am
Viernes 21 de Noviembre, 9:00 pm
- Urbanización El Mantaro 121
- Urbanización San Ignacio
Viernes 21 de Noviembre, 12:35 am
Viernes 21 de Noviembre, 7:50 am
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- Urbanización 27 de Marzo
- Urbanización Mariscal Cáceres
Viernes 21 de Noviembre, 12:46 am
Viernes 21 de Noviembre, 7:50 am