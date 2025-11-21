Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 21 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 21 de noviembre?

Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 388
  • Urbanización A.H. Laderas de 1 de Mayo
  • Urbanización A.H. Raymondi, Antonio
  • Urbanización A.H. Señor de la Soledad
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros
  • Urbanización APV Jardines de Puente Piedra, Los
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 387
  • Urbanización Cerrito La Libertad - A.H.
  • Urbanización Huascarán Hermoso - A.H.
  • Urbanización Jardines de Puente Piedra - A.H.
  • Urbanización Proyecto Integral Libertad - San Juan - A.H.
  • Urbanización APV Trabajadores No Docentes de la UNI (AVITUNI)
  • Urbanización Asociación Propietarios Tarapacá
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 365
  • Urbanización Los Lirios
  • Urbanización El Naranjito
  • Urbanización Los Algarrobos
  • Urbanización Los Sauces de Copacabana
  • Urbanización Progreso de Copacabana
  • Urbanización Progreso de Copacabana, El
  • Urbanización Propietarios del Predio 170
  • Urbanización San Agustín
  • Urbanización Santa Adela
  • Asociación Virgen de Copacabana
  • Asociación Virgen de Copacabana I Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

MAGDALENA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Cercado de Magdalena
  • Urbanización Jacaranda
  • Urbanización Orbea
  • Urbanización Oyague
  • Urbanización San Felipe
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 10:00 pm
Distrito

Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.R.I.A. Delicias de Villa Zona II
  • Urbanización A.R.I.A. Delicias de Villa Zona III
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 9:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Mantaro 121
  • Urbanización San Ignacio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 12:35 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 7:50 am
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización 27 de Marzo
  • Urbanización Mariscal Cáceres
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 21 de Noviembre, 12:46 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 21 de Noviembre, 7:50 am
