El municipio de Miraflores ha dispuesto el cierre de las ocho playas de su jurisdicción debido a la gripe aviar que está afectando a las aves marinas de nuestro litoral.

La medida, de carácter temporal, regirá hasta que se retiren de los balnearios las aves marinas muertas, informó a RPP Noticias el alcalde distrital, Luis Molina.

“Quiero felicitar al Gobierno, el Ministerio de Salud. Ha salido un comunicado restringiendo el acceso (a las playas) mientras los pelicanos estén en las playas”, manifestó.

“En Miraflores, en este momento, en las ocho playas, hay más de 80 aves, pelicanos, muertos desde el domingo. Entonces, sí es peligrosa esta situación”, añadió.

Acceso de deportistas y surfistas

Luis Molina detalló que las playas solo estarán cerradas para los veraneantes, ya que las personas que practican surf podrán ingresar directamente al mar. En tanto, aquellos vecinos que hacen deportes podrán utilizar todo el malecón, pero no ingresar a las playas.

“Estoy restringiendo el ingreso a los veraneantes. Los deportistas pueden usar los malecones, y los que hacen el deporte del surf (podrán entrar), porque entran directamente al mar. No se quedan en la arena, no tienen contacto con arena y piedras”, refirió el burgomaestre.

El alcalde adelantó que esta mañana sostendrá una reunión en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a fin de tomar medidas para agilizar la limpieza de las playas.

“A las once y media (de la mañana) el ministro me ha citado para poder conversar y ver en qué forma nosotros podemos colaborar. no tenemos protocolo, no tenemos nada. Capaz haciendo un trabajo en conjunto, nosotros recogemos las aves y desinfectamos la playa”, señaló.



