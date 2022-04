El Minsa, a través de Cenares, afirmó que ha cumplido de manera oportuna con la distribución de todas las vacunas que forman parte del calendario de vacunación nacional. | Fuente: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), informó que distribuyó un total de 2 195 000 dosis pediátricas de vacunas contra la influenza a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones Regionales de Salud (Diresa), a fin de que todos los establecimientos cuenten con stock para vacunar a la población infantil.



Estas vacunas, que forman parte del calendario de vacunación nacional, fueron entregadas a todas las regiones del país a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares).



Según precisó el director general de Cenares, José Gonzáles Clemente, desde el 1 de abril a la fecha se han generado 83 pecosas de entrega de la vacuna contra la influenza (antígeno tipo A (h1n1 + h3n2) + antigeno tipo b), con lo cual se garantiza el abastecimiento de esta importante vacuna a nivel nacional.



El funcionario también informó que el 1 y 2 de mayo del presente año ingresan al país dos lotes de vacunas contra la influenza para adultos, los cuales serán inmediatamente distribuidos para su aplicación.



Alerta epidemiológica

En la víspera, el Minsa emitió una alerta epidemiológica en diversas regiones del país ante el riesgo de incremento de casos de influenza A (H3N2), con la finalidad de fortalecer las medidas de prevención y detección oportuna para el control del mismo.

La medida se adoptó luego de registrarse 22 casos de este virus y un fallecido en una dependencia del Ejército del Perú de la jurisdicción de Lima Sur, además del incremento de infecciones respiratorias agudas (IRA). Otras regiones donde se ha registrado casos de influenza A (H3N2) es en Ayacucho y Piura. Estos casos corresponden a la Semana Epidemiológica (SE) 16-2022.



