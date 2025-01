Jean Deza asegura que no se encuentra prófugo y se allana a investigación en su contra

El futbolista emitió un comunicado donde señaló que acudirá a las citaciones por las investigaciones que se le sigue por tentativa de feminicidio contra su expareja.

El futbolista Jean Deza publicó este martes un comunicado en sus redes sociales para informar que no se encuentra prófugo ni con paradero desconocido. En ese sentido, expresó que se encuentra dispuesto a participar de las diligencias que realice la Fiscalía.

Deza es investigado por tentativa de feminicidio contra su expareja durante una fiesta por Año Nuevo. Asimismo, el deportista aseveró que mediante su abogado ya tenían conocimiento de que el Ministerio Público buscaba una medida para impedir su salida del país y que no se oponen a ello.

"Mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y los fiscales a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando, estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona", se lee en el comunicado de Jean Deza.

No puede abandonar el Perú

El Poder Judicial le impuso ayer nueve meses de impedimento de salida del país para el futbolista, debido al la investigación en la que está inmerso.

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro es la encargada de llevar a cabo la investigación contra el deportista y dispuso "recabar las declaraciones de la agraviada en cámara Gesell, del investigado y de testigos".

La expareja de Jean Deza publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que acusó al deportista de agredirla “hasta perder el conocimiento” tras una discusión durante una fiesta realizada el pasado primero de enero.