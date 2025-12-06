Jesús María: logran operar a adulta mayor que necesitaba una prótesis en la rodilla

En vísperas, la adulta mayor fue ingresada a la sala de operaciones. La operación fue un éxito, según los familiares.

Iván Robles se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su agradecimiento, luego de que su madre, Aida Reto Boyer, de 75 años, fuera operada con éxito en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Jesús María. La paciente requería una prótesis de rodilla.



Al promediar la 1:00 p. m. del 5 de diciembre, la mujer fue ingresada a sala de operaciones. Iván Robles contó que la intervención quirúrgica fue un éxito y ahora su madre se encuentra recuperándose.

"Quiero agradecer inmensamente al Rotafono por ser el vehículo para que el trámite de la operación de mi mamá sea efectivo. Desde que confié en el Rotafono en anteriores oportunidades hemos podido canalizar la intervención de Susalud y de las mismas autoridades del hospital ", afirmó.

¿Desde hace cuándo la adulta mayor esperaba por la atención?

La paciente esperaba desde hace siete meses que la refieran del Policlínico Pablo Bermúdez al Hospital Edgardo Rebagliati, donde debían realizarle los exámenes y trámites para que le coloquen una prótesis en la rodilla izquierda.