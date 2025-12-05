"La bebé se encuentra muy bien": el relato de la madre que sobrevivió al primer caso en Perú de embarazo ectópico abdominal

RPP conversó con Valeria, la madre de 19 años protagonista del primer embarazo ectópico abdominal -con la placenta adherida al hígado - al término de 40 semanas. Se trata del primer caso en el Perú y el cuarto a nivel mundial.

Ella pasó 14 días en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y dio a luz el pasado 20 de noviembre mediante cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra.

"Ha sido para mí un poco triste, porque yo creí que me estaba levantando de haber dado a luz y no de casi haber perdido la vida. Yo no tenía ni la menor idea de que en algún punto de mi vida me iban a hacer una operación tan grave [...] La bebé se encuentra muy bien, está muy sana. Por medidas de seguridad permanece en mi casa. Espero que no me vuelva a ocurrir lo mismo. Me dieron una segunda oportunidad y espero aprovecharla al máximo", declaró a RPP.

Mencionó que nunca le sostuvieron que era un hecho "malo" o "raro" y no fue notificado sobre este caso desde el hospital de Puente Piedra, pero destacó el resultado de la operación para "seguir viviendo al máximo".

""[¿Usted en el transcurso del embarazo sabía de las condiciones en las que venía su bebito?] No, nunca me dijeron que venía mal o que algo estaba raro. Nunca me dijeron nada", señaló a RPP.

¿Cómo fue el proceso?

El doctor Samuel Cosme, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Generales del hospital Cayetano Heredia, aseguró que la complicación sobre el embarazo ectópico abdominal recae en que ella presentó un sangrado masivo y tuvo que ser enviada a emergencia para después entrar a la sala de operaciones.

"Ella estaba en shock, no consciente. Ha estado con un shock hemorrágico y con una pérdida masiva de sangre. Entra a sala, le colocan gasa para tratar de contener el sangrado y luego pasa a cuidados intensivos sedada (dormida), conectada a un ventilador mecánico y con estabilización inicial a cargo de los médicos intensivos de todo el equipo", declaró Cosme.

"De inicio entonces se estabiliza en UCI con todo el trabajo del equipo de UCI de enfermeras, técnicos, médicos y luego con la dirección, a través del apoyo de la dirección, se trae a un radiólogo intervencionista del hospital Almenara. Se conversa con él, quien acude y nos apoya con un procedimiento vascular, que es una embolización ultra selectiva de las arterias del hígado que irrigaban a la placenta", añadió a RPP.

Agregó que el procedimiento no es frecuente ya que el embarazo de implantación hepática "es sumamente raro" que ocurra con frecuencia. Mencionó que Valeria salió de alta de cuidado intensivo y se encuentra en el servicio de cirugía en buenas condiciones.

Proeza médica

Como se recuerda, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud y EsSalud realizó una intervención de alta complejidad para atender un embarazo ectópico abdominal a término de 40 semanas, con la placenta adherida al hígado y una bebé nacida con vida.

El hecho se registró en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Se trata del primero en su tipo en el Perú y el cuarto con desenlace favorable a nivel mundial.

La protagonista fue la madre de 19 años, quien dio a luz a una bebé de 3 kilos 600 gramos de peso mediante cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra.