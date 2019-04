Este 10 de abril se cumplen los 100 primeros días de gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, marcados por los anuncios de relanzamiento de obras como la ampliación de la ruta del Metropolitano hasta Chimpu Ocllo (Carabayllo), la Vía Expresa Sur y la intervención en el Centro Histórico de Lima.

En estos 100 días, Jorge Muñoz lanzó el programa Lima 360°, una iniciativa para combatir la inseguridad ciudadana en la capital, además de la campaña Mi Ciudad Mis valores. También supervisó obras próximas a entregarse, como los trabajos en la Antigua Panamericana Sur y el viaducto de Armendáriz en la Costa Verde, claves para la realización de los Juegos Panamericanos.

Su proyecto más ambicioso es la ampliación de la ruta del Metropolitano. El alcalde Muñoz tiene planeado entregar la obra en el 2020. La construcción de las 18 nuevas estaciones en un tramo de 10,2 kilómetros de vía exclusiva entre la estación Naranjal y la avenida Chimpu Ocllo se iniciará en agosto, estimó. En el Centro Histórico de Lima, Muñoz Wells ha iniciado varios cambios, como la habilitación de una ciclovía y el ensanchamiento de las veredas del Damero de Pizarro.

Analistas consultados para esta nota señalaron que Muñoz todavía no encuentra el eje que impulsará en su gestión, por lo que es visible que no cuenta con un norte claro. En ese sentido, afirman, se ha visto disminuido en comparación con la figura del alcalde de La Victoria, George Forsyth, que ha liderado la lucha contra la informalidad.

“Lo que se puede esperar en estos 100 días es tener una visión clara de hacia dónde debe ir la ciudad. La Municipalidad de Lima puede no tener las capacidades para solucionar todos los problemas, pero sí puede y debe liderar a los sectores involucrados en una dirección clara de cuáles son sus prioridades. Entonces, en ese contexto, el problema de estos primeros meses de gestión de Muñoz es que no se nota una visión de hacía donde quiere ir ni sus prioridades concretas. Solo hemos visto gestos”, evaluó Álvaro Espinoza Benza, especialista en gestión pública, desarrollo urbano e investigador de Grade.

“La gente espera soluciones inmediatas, algo que es imposible ya que las primeras semanas son para formar equipos. Pero no se le nota el liderazgo. Por ejemplo, en el tema de la informalidad, Forsyth en La Victoria, [si bien] no va a arreglar Gamarra en 100 días ya que es un proceso largo, claramente tiene una bandera y el público ya sabe a lo que va. [Forsyth] Tiene un norte y la gente lo ve. Muñoz no tiene ninguna bandera”, añadió.

El alcalde de Lima anunció la ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo. | Fuente: Twitter: Jorge Muñoz

Transporte en manos de la ATU

Los especialistas consultados recordaron que este año entrara la implementación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). Ahora será esta entidad quien se haga responsable de la movilidad en la ciudad.

“Con la creación del ATU toda la administración del transporte urbano, llámese Metropolitano, Metro de Lima, combis, micros pasa a jurisdicción del ATU. Por eso hay que ser conscientes de que la forma en la que el alcalde aún está abordando el problema es bastante realista”, manifestó el experto en transporte, Juan Tapia Grillo.

“En términos de que aún cuando estando a ‘medias’ de su competencia, él está comprometiendo recursos de la Municipalidad, endeudando a la Municipalidad con el Banco Mundial, para poder hacer la ampliación del Metropolitano. Creo que eso es un hecho que debemos rescatar”, agregó Tapia.

Para el experto, Muñoz entonces debería enfocarse en acciones puntuales como, por ejemplo, ordenar el tránsito de las líneas, mejorar los semáforos para que “haya una red sincronizada, un ciclo verde” y rehabilitar vías metropolitanas importantes. “Mejorar el asfalto, ya que hay huecos y baches. Incluso en vías de alto tránsito como la Javier Prado, hay zonas totalmente destrozadas”, consideró.

Se ampliarán las veredas de algunas calles del centro como parte del Plan Integral de Recuperación del Centro Histórico de Lima | Fuente: Munilima

El Centro de Lima inicia un largo proceso

Cinthya Yamamoto, especialista en temas de transporte y movilidad, considera que el Plan Maestro del Centro Histórico debe reformularse por pensar al centro como “un museo” y no como un lugar dinámico. Sin embargo, una acción que rescata es el proceso de peatonalización del Damero. Es una apuesta positiva del alcalde, sostuvo.

Detalló que el plan tiene un horizonte largo de siete años y que se hará de forma progresiva. Para ello, dijo, se han hecho trabajos técnicos como la medición de cuántas personas transitan por las veredas y cuántos utilizan el auto. “El gerente de Transporte detalló que tienen conteos de cuántas personas se movilizan por hora en una zona. En ciertos puntos tienen 1.500 personas por hora y en ese mismo lado pasan 600 autos por hora. La efectividad del desplazamiento es mucho mejor a pie. Entonces la gente de por sí ya camina en el centro”, explicó.

Yamamoto también considera que Muñoz “se ha visto opacado” por la figura de Forsyth. “Él se ha encaminado en los temas de fiscalización, es su bandera, pero en el caso de Muñoz todavía no vemos cuál es su principal eje de acción”, evaluó.

Álvaro Espinoza Benza manifestó que uno de los temas pendientes “desde siempre” en Lima es el desarrollo urbano, que debe ser liderado por el alcalde metropolitano.

“En desarrollo urbano, hay dos temas centrales: la expansión y la densificación. Lima sigue creciendo de manera desordenada. […] Eso genera problemas de largo plazo y nadie lo está regulando. Para eso tienes que tener un plan y no lo tenemos. […] La densificación, es decir el crecimiento hacia arriba, hay que ordenarlo, de lo contrario hay zonas donde hay demasiados edificios, mucho tráfico, mientras que hay otras donde todas son casas unifamiliares. Eso es un tema de regulación e incentivos que sí maneja la Municipalidad de Lima, […] pero tiene que asumir el reto”, explicó.

Las encuestas y comparaciones

En los tres últimos meses ha habido un descenso sostenido en la aprobación del alcalde de Lima. Según las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, en enero su aprobación llegó al 65%, luego bajó a 59%. En marzo registró una caída de 13%, y alcanzó una aprobación de 46%. Además, se evidencia que su desaprobación se triplicó, pasando del 9% al 30%, según la misma encuestadora.

El alcalde de Lima tiene mayor respaldo en el sector A/B (52%) y en el C (50%), mientras que en el D/E solo obtiene el 34% de apoyo. Además, en Lima Sur y Lima Este su respaldo solo alcanza el 35% y 37%, respectivamente.

El analista político José Carlos Requena manifestó que su elección despertó una gran expectativa en los vecinos de Lima, por lo que sus primeros 100 días han causado desconcierto por lo poco ambicioso que se le ha visto.

“A diferencia del señor Forsyth, por ejemplo, quien ha emprendido iniciativas que en términos mediáticos y de gestión podrían estar conduciendo a algo, en el caso de Muñoz eso todavía no se ve. Quizás lo más ambicioso que se le ha escuchado, hasta ahora, es la ampliación de las estaciones del Metropolitano. Creo que la expectativa que despertó al inicio de gestión fue muy alta y creo que va a tener que ser consciente de ello para estar a la altura”, indicó.

Pese a que considera que los primeros 100 días es poco tiempo para evaluar una gestión, Requena prevé que la presión irá en aumento en los próximos meses. Asimismo, dijo que Muñoz no dejará de ser comparado con Forsyth, con Castañeda e incluso con él mismo cuando estuvo al frente de municipio de Miraflores. “Frente a esto, la presión es mucho mayor”, dijo.

El alcalde cumple cien días de gestión la próxima semana | Fuente: RPP Composición

Mirada el futuro

Los distintos analistas coincidieron en que Jorge Muñoz debe asumir el liderazgo en temas que defina como prioritarios. “Lo primero que debe tener claro es definir cuáles son sus dos, tres, cuatro temas prioritarios, sus caballitos de batalla, a los que le va a dedicar estos cuatro años. Como debe tener sus equipos formados y saber de los cronogramas, etc., en base a esos temas debe salir al frente y decir ‘esta es la agenda’. Eso es lo que espera la ciudadanía, ver a un alcalde que lidera y saber a dónde quiere ir”, sostuvo Espinoza Benza.

En esa misma línea, José Carlos Requena manifestó que el alcalde de Lima todavía “tiene un capital importante” de apoyo, aunque consideró que debe definir su agenda.

“Creo que plantear objetivos claros, por los que además puede estar dando cuenta en un plazo prudente, es algo que le haría bastante bien. Creo que las expectativas que él despertó sobre todo viendo sus exitosas gestiones en Miraflores pusieron la varilla muy alta. […] Prefiero un alcalde impopular pero que está trabajando y forjando un legado, a alguien popular y que al final solo se toma fotos”, dijo.