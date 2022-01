Jorge Muñoz, alcalde de Lima | Fuente: Andina

El alcalde de Lima Jorge Muñoz sostuvo que las críticas que recibe hacia su gestión y supuesta falta de liderazgo no lo amilanan y él continúa trabajando. Asimismo, indicó que sus más de 900 obras que ha entregado hasta el momento lo respaldan.

“Son críticas de algunas personas. Yo no me paro a escuchar una cosa de esas. Siempre miramos hacia adentro y hacemos reflexiones, pero no son ciertas. Nosotros ayer hemos presentado en nuestro balance más de 900 obras entre pequeñas, medianas y grandes y a futuro. Si eso no es liderazgo qué es. Yo simplemente escucho, lo proceso y no me detengo. Sigo adelante con el trabajo”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

El burgomaestre también explicó que la obra en la avenida Ramiro Prialé no se ha podido ejecutar porque el contrato, realizado con actos de corrupción, no lo permite. Además, recalcó que ya ha llevado una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sin resultado.

“Yo he explicado varias veces la imposibilidad física y jurídica que tiene la Prialé. Eso lamentablemente por acciones de corrupción, tiene situaciones que no se pueden destrabar si no se cambia el contrato. Hay una tercera parte que no se puede destrabar que toca el activo crítico nacional de la central hidroeléctrica de Huampaní, toca el colegio Mayor, el Champagnat. Son cosas que no se pueden afectar”, indicó.

“Nosotros llevamos al MEF un proyecto para modificar ese contrato y hacer otras alternativas. El MEF no lo quiso aprobar porque existía una empresa que no era confiable como lo es Odebrecht”, agregó.

De otro lado, mencionó que ha buscado trabajar con todos los alcaldes distritales pero no con todos ha logrado su propósito, puesto que muchos tienen una agenda más política que social.

“Nuestra visión es trabajar con los 42 alcaldes. A todos se les ha tocado la puerta y se les ha ofrecido proyectos. Hay algunos que son como tierra fértil donde se puede sembrar para después poder tener un fruto. Hay otros que son absolutamente cerrados y que tienen campañas políticas y aspiran al sillón Metropolitano y es más fácil criticar que aportar”, manifestó.

Cabe recordar que este 18 de enero la ciudad de Lima está de aniversario. La capital peruana cumple 487 años de fundada y para celebrar esta fecha se han anunciado más de sesenta actividades culturales, virtuales y presenciales, dirigidas a todo tipo de público.





