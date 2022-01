Pedro Castillo, presidente de la República | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo aseguró que en su Gobierno atraviesa por un "proceso de aprendizaje" y señaló que si le hubiera constado que algunos exministros estaban presuntamente relacionados al terrorismo no los habría juramentado.



"Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos, quizá esta forma de aprender en el mismo proceso (... ) nunca me formé para político, le reitero yo no fui entrenado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo", dijo en entrevista con CNN.



Ante la consulta de si el Perú es una escuela para aprender a ser presidente, Pedro Castillo afirmó que el país "seguirá siendo su escuela" como un espacio para "hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para el bien de todos los peruanos".

"A mí me dijeron terruco, me dijeron que tenía vínculos con el Movadef, con el Conare, me dijeron de todo. No fui entrenado para ser Presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país", dijo.



"No los hubiese hecho jurar"

En relación a las anteriores designaciones de ministros presuntamente vinculados al terrorismo, Pedro Castillo sostuvo que si le hubiera constado que algunos estaban relacionados a este tema no los habría juramentado.



"Si a mí me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, están metidos ahí, yo no los hubiese hecho jurar. Pero creo que es importante que en el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje", expresó.

El Jefe de Estado indicó que estos exministros vinculados al terrorismo los encontró en el pueblo y "siempre aportando al país como profesionales, como dirigentes".

"Hay gente que le duele que yo esté acá, que me vean acá como Presidente. ¿Qué hace un terruco acá en Palacio? Más allá de los dimes y diretes las personas que hemos traído acá las hemos traído para servir al país. Y si yo veo que las personas no sirven al país, no aportan al país, hemos limpiado y separado inmediatamente", dijo.





