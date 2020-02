Rimer Napatsa Flores fue dado de alta tras más de seis meses hospitalizado. | Fuente: RPP

En agosto del año pasado, Rimer Napatsa Flores (23) sufrió un terrible accidente. El joven había subido a lo alto de un tanque de agua de su natal Saramiriza, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, desde el que cayó al vacío. Lo peor fue que en la caída fue atravesado por un pesado tronco.

“Yo quedé inconsciente. Cuando desperté, vi el palo. Quería sacarlo. Pero no pude, estaba muy plantado. No podía ni quebrarlo. El palo era durísimo. Grité y grité, y me quedé inconsciente”, recordó en diálogo con RPP Noticias.

Muchos pensaban que no sobreviviría, incluso los médicos que lo trataron inicialmente.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia a Lima, donde fue tratado por especialistas del Hospital Dos de Mayo.

El joven fue sometido a 15 operaciones a lo largo de estos meses. Perdió un riñón y parte de sus intestinos, pero se recuperó. Hoy, más de seis meses después de aquel episodio, ha sido dado de alta.

“Doy gracias a Dios. Dios me ha dado una nueva oportunidad para sobrevivir”, comentó visiblemente emocionado.

🔴 EN VIVO | Joven se recupera tras ser atravesado por un tronco. Escucha su testimonio Publicado por RPP Noticias en Miércoles, 19 de febrero de 2020

Loel Zorrilla, médico cirujano del Hospital Dos de Mayo, resaltó la recuperación del joven loretano, algo que el admitió no creyó posible al ver la gravedad de la lesión sufrida.

“Cuando lo recibimos pensamos que íbamos a perder la batalla, pero felizmente su juventud y las ganas que le ha puesto (permitieron su recuperación), además de todo el empeño que se ha puesto en el hospital”, comentó el doctor.

Zorrilla adelantó que el joven aún no está recuperado al 100 %, pero no duda en que a la brevedad podrá reintegrarse a su trabajo y llevar una vida normal.

Rimer Napatsa está de muy buen ánimo y con ganas de regresar a su casa. Incluso, se animó a dar un consejo a sus compañeros de promoción en el Ejército: “Les digo, no suban descuidadamente. A mí me pasó una caída terrible”.