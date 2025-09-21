Jóvenes y colectivos sociales marchan por segundo día consecutivo contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso

Personal de la Policía Nacional bloqueó el acceso vehicular en la avenida Abancay, en el centro histórico de Lima, ante la llegada de los manifestantes.

Diversos colectivos juveniles, estudiantes universitarios y organizaciones sociales marchan este domingo por las calles de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, para manifestarse en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso.

RPP pudo constatar que personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió bloquear el tránsito vehicular en la av. Abancay mientras que los manifestantes se movilizan por la vía con la finalidad de llegar hasta el Parlamento.

En la plaza San Martín hay otro grupo de protestantes reunidos con sus carteles y banderolas. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido ayer, el tránsito vehicular así como peatonal no ha sido bloqueado.

Los manifestantes expresan su rechazo a la reforma del sistema de pensiones, la preocupación por la inseguridad ciudadana, el pedido de justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como la oposición a una serie de leyes promovidas por el Legislativo y el Ejecutivo.

Policías se han colocado en la avenida Abancay para vigilar la presencia de los manifestantes. | Fuente: RPP/Alex Juárez

Balance de la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) publicó esta mañana un comunicado donde aseguró que durante la movilización de ayer sábado hubo alrededor de 450 personas que "protagonizaron actos de violencia en el centro histórico de Lima", así como reportes de un "incendio en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Lima, daños en el acceso al Palacio de Justicia", entre otros.

En esa línea, sostuvieron que 12 agentes resultaron heridos, "entre ellos una mujer policía con lesiones de consideración", así como otro efectivo "con diagnóstico de policontuso y herido en cuero cabelludo.

🔴 #ATUInforma | Debido a la presencia de manifestantes en la av. Abancay, los buses del corredor Morado desvían su recorrido por la av. Tacna o jr. Huánuco, en sentido a SJL. Mientras que en dirección a Magdalena o San Isidro, usan las avenidas de Tacna y Garcilaso de la Vega. pic.twitter.com/0dGFuRjN62 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 21, 2025