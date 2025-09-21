Este hecho provocó que algunas tiendas cerraran por seguridad. Los efectivos ingresaron para detener a algunos protestantes que participaron en la movilización de este domingo en el Centro de Lima.

Policías y manifestantes protagonizan incidentes dentro del centro comercial Real Plaza del Centro Cívico [VIDEO] | Fuente: RPP

Policías y manifestantes protagonizaron incidentes este domingo dentro del centro comercial Real Plaza, ubicado en el Centro Cívico, causando momentos de pánico entre las personas que se encontraban en diferentes establecimientos de dicho lugar. Esto en medio del segundo día de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

Este suceso se dio cuando los efectivos usaron bombas lacrimógenas para retirar a un grupo de protestantes que se encontraban al frente del Palacio de Justicia. Ello causó que los jóvenes ingresaran al centro comercial con el fin de alejarse del humo.

A través de algunos videos, a los que tuvo acceso RPP, se pudo ver cómo los policías entraron al centro comercial para arrestar a algunos manifestantes. Esto provocó que los trabajadadores de diferentes tiendas que hay en el lugar cerraran por seguridad sus locales.

RPP pudo conocer también, de manera preliminar, que la manifestación de este domingo dejó cinco personas heridas así como dos policías afectados, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.

La Policía Nacional informó, por sus redes sociales, que no hay registro de algún fallecido que haya dejado las manifestaciones realizadas en el centro de Lima este fin de semana.

Un domingo de protestas

La movilización de este fin de semana inició alrededor de las 4 p. m. en la misma avenida Abancay, que durante la tarde estuvo bloqueada al tránsito vehicular por disposición de la Policía Nacional, quien permitió que los manifestantes marcharan por la vía, pero luego se les impidió el paso a una cuadra de llegar al Congreso.

Los manifestantes intentaron romper el cerco policial, pero los efectivos usaron bombas lacrimógenas para dispersar a todos los protestantes y así despejar nuevamente la avenida Abancay para permitir el pase de autos y buses de transporte público.

