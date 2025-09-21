Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Policía da balance sobre protesta de jóvenes y colectivos sociales contra el Ejecutivo y el Congreso

Manifestantes se enfrentan contra integrantes de la Policía Nacional del Perú este sábado, en la Plaza San Martín, en Lima (Perú). Una marcha convocada por la generación Z contra el Gobierno, la ley de Administración de Fondo de Pensiones (AFP), la corrupción y la violencia ciudadana.
Manifestantes se enfrentan contra integrantes de la Policía Nacional del Perú este sábado, en la Plaza San Martín, en Lima (Perú). Una marcha convocada por la generación Z contra el Gobierno, la ley de Administración de Fondo de Pensiones (AFP), la corrupción y la violencia ciudadana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional del Perú emitió un comunicado sobre el balance de la manifestación registrada en el Centro Histórico de Lima en el que informaron sobre enfrentamientos y denunciaron actos de violencia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un balance sobre la movilización en contra del Congreso y el Gobierno, en donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

La PNP aseguró que alrededor de 450 personas "protagonizaron actos de violencia en el Centro Histórico de Lima", así como reportes de un "incendio en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Lima, daños en el acceso al Palacio de Justicia", entre otros.

En esa línea, sostuvieron que 12 efectivos policiales resultaron heridos, "entre ellos una mujer policía con lesiones de consideración", así como otro efectivo "con diagnóstico de policontuso y herido en cuero cabelludo. 

Este último, añadieron, permanece en observación en el Hospital Nacional de la PNP.

Por lo tanto, frente a estos hechos que informaron, la Policía aseguró que "uso legítimo de la fuerza mediante maniobras de control y restablecimiento del orden" bajo "medios idóneas conforme a ley".

"Cabe precisar que, hasta el cierre de este reporte, no se ha registrado en las comisarías del sector denuncia alguna vinculada a presunto abuso de autoridad", mencionaron.

Enfrentamientos durante protestas en Centro de Lima

En vísperas se registraron enfrentamientos en el Centro Histórico de Lima entre manifestantes y la Policía

Alrededor mil efectivos policiales fueron desplegados en los alrededores de la plaza San Martín, impidiendo el avance de los manifestantes hacia Palacio de Gobierno y la sede del Parlamento.

Además, las vías de acceso por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Carabaya fueron bloqueadas por las fuerzas del orden.

RPP pudo constatar, desde el lugar de los hechos, que los efectivos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los asistentes en el cruce de los jirones Ocoña y de la Unión.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran el rechazo a la reforma del sistema de pensiones, la preocupación por la creciente ola de criminalidad, el pedido de justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como la oposición a una serie de leyes promovidas por el Legislativo y el Ejecutivo.

Sobre el hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la "violencia policial contra manifestantes durante la marcha nacional".

"Protestar es un derecho, y reprimir con perdigones, golpes y empujones vulnera la integridad de las personas y busca amedrentar la movilización ciudadana", señaló la organización.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú Ejecutivo Gobierno Congreso

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA