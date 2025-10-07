Abogado de la suboficial Judith Cuba confía en que habrá una "sentencia condenatoria" contra el chofer que le cobró pasaje

La suboficial Judith Cuba abordó un bus y se negó a pagar el pasaje, argumentando su derecho al pase libre como miembro de la PNP. Su abogado aseguró que el conductor del bus infringió la ley al no respetar ello.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stefano Miranda, abogado de la suboficial Judith Cuba Lara, recalcó que el chofer José Villafuerte Alata, de la empresa Urano Tours, está denunciado por no haber acatado la ley que les permite a miembros de la Policía Nacional no pagar pasaje en el transporte público, y cuyo video que captó este momento se viralizó en las redes sociales.

"Los delitos no se sancionan, se sentencian. Yo estoy seguro que el tiempo nos dará la razón y vamos a tener una sentencia condenatoria que ejemplifique que a la Policía se le respeta", manifestó en entrevista para el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Miranda señaló que su defendida es adscrita a la Dirección de Turismo de la PNP, y abordó el bus tras culminar su turno de labores. Según el abogado, la suboficial mostró su identificación e informó al chofer que no pagaría el pasaje, amparándose en la Ley N° 26271, que otorga pase libre a policías en transporte público; sin embargo, este no hizo caso. Además, aseguró que en ningún momento su clienta llamó a los colegas para detenerlo.

"La sociedad debe entender que la ley se cumple nos guste o no. Yo he participado en las visualizaciones (del video) en presencia del fiscal y el señor no ha declarado. Mi cliente, apenas se apersona (en el bus), se identifica como agente policial y encima le muestra, a los ciudadanos que se encuentran recriminándola, el carné", añadió.

Según indicó, ella tomó el bus en Magdalena y hasta que llegaron a Caquetá el chofer de la unidad no hacía caso a los pedidos de cada policía que en el trayecto le pedía detenerse.

"No es que hayan ido siete policías (subiendo al bus), ellos han estado por cada estación diciéndole al señor que se detenga y este hacía caso omiso. Eso es resistencia a la autoridad. Hay un señor que sale en el video en defensa de esta femenina y la gente lo 'apaga' y que todos dicen que es su esposo... esto viene desde Magdalena hasta Caquetá y las visualizaciones están", añadió.

Por otro lado, Stefano Miranda señaló que la suboficial es amenazada de muerte en las redes sociales y está sufriendo de violencia a través de la internet a raíz de la viralización del video.