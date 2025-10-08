Mininter rechaza acoso "físico y virtual" contra suboficial Judith Cuba tras incidente con chofer que le cobró pasaje

El Mininter señaló que ella sufre este problema solo por "exigir sus derechos" como miembro de la Policía Nacional. Además, advierten que el acoso se sanciona con pena de cárcel.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado donde expresó su rechazo al "acoso físico y virtual" en contra de la suboficial Judith Cuba Lara, protagonista de un incidente dentro de un bus de transporte público el último sábado, donde se habría negado a pagar dos soles de pasaje al chofer según lo que se vio en un video que se viralizó en redes sociales.

"El Mininter expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional", se lee en el pronunciamiento.

La institución advirtió que el acoso es un delito y se sanciona con prisión efectiva para quienes lo cometan.

"Desde el Mininter seguiremos trabajando firmemente contra el crimen en todas sus modalidades y en favor de la seguridad de todos los peruanos", añade el comunicado.

Defensa de suboficial exigen una sanción

Stefano Miranda, abogado de la suboficial Judith Cuba Lara, recalcó que el chofer José Villafuerte Alata, de la empresa Urano Tours, está denunciado por no haber acatado la ley que les permite a miembros de la Policía Nacional no pagar pasaje en el transporte público.

"Los delitos no se sancionan, se sentencian. Yo estoy seguro que el tiempo nos dará la razón y vamos a tener una sentencia condenatoria que ejemplifique que a la Policía se le respeta", manifestó anoche en una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP.

Stefano Miranda señaló que la suboficial es amenazada de muerte en las redes sociales y está sufriendo de violencia a través de la internet a raíz de la viralización del video.

Miranda señaló que su defendida es adscrita a la Dirección de Turismo de la PNP, y abordó el bus tras culminar su turno de labores. Según el abogado, la suboficial mostró su identificación e informó al chofer que no pagaría el pasaje, amparándose en la Ley N° 26271; sin embargo, este no hizo caso. Además, aseguró que en ningún momento su clienta llamó a los colegas para detenerlo.