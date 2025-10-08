Extorsionadores quemaron dos mototaxis en SMP: dueño las alquilaba para mantener a sus cinco hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los mototaxis pertenecen a la empresa Enrique Milla, que estaría siendo extorsionada por delincuentes. | Fuente: RPP

Siguen los atentados contra transportistas. Esta vez, delincuentes incendiaron dos mototaxis que estaban estacionados en el frontis de la casa de su dueño, en la zona conocida como Los Huertos del Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar del atentado y conversó con el propietario, quien aseguró que las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos cerca de sus vehículos.

“Sí, dos personas pasan encapuchados y más o menos a la altura de (los mototaxis), cerca de la casa. Se ven ya los reflejos del fuego, se ve”, manifestó el hombre, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Uno de los atacantes se habría prendido fuego al momento de quemar los mototaxis, ya que en las inmediaciones se encontró una casaca calcinada.

En el incendio, también resultó afectada la casa del dueño de los mototaxis. La fachada luce quemada y, debido al intenso calor, varias ventanas volaron por los aires.



Las investigaciones están en marcha, para identificar a los atacantes.Fuente: Difusión

Empresa extorsionada

Nuestra reportera informó que los mototaxis tienen logos de la empresa Enrique Milla, que estaría siendo extorsionada por una banda criminal.

No obstante, el dueño de los vehículos aseguró no haber recibido amenazas previas al atentado.

El hombre se mostró consternado, toda vez que los mototaxis eran su principal fuente de ingresos, para poder mantener a sus cinco hijos.

Al cierre de esta nota, personal de la Policía Nacional continúa en el lugar realizando las pesquisas del caso, a fin de poder identificar a los atacantes.



