El regidor indicó que, en general, todo el comercio ambulatorio está prohibido en Lima Metropolitana | Fuente: Composición RPP

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó, el último viernes, la ordenanza que prohibe realizar el servicio de limpiarabrisas en la capital. La medida fue impulsada por el alcalde Rafael López Aliaga y obtuvo el voto favorable de los 39 regidores y el mismo burgomaestre.

Ante ello, el regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Julio Gagó, en diálogo con RPP Noticias, consideró que, con la ordenanza vigente, las personas que limpian vidrios y llantas en las avenidas de la ciudad capital irán "desapareciendo".

"Al momento de que sale una ordenanza, los que limpian vidrios y llantas ya saben que no pueden realizar este tipo de actividades en ningún espacio público. Saben muy bien que ya no van a recibir dádivas ni propinas, es decir, no van a perder su tiempo. Habrá un mínimo hasta que desaparezcan", indicó.

En ese sentido, Gagó Pérez consideró que, en menos de 30 días, ya no habrá presencia de quienes realizan estas labores.

"En menos de un mes, los que limpian vidrios y llantas van a desaparecer de Lima Metropolitana. Para eso también estamos contando con Serenazgo y la Policía para hacer cumplir esta ordenanza", sostuvo.

"No habrá sanción pecuniaria"

Asimismo, el regidor de la comuna limeña indicó que no habrá sanción económica contra quienes realicen esta labor.

"No hay ningún tipo de sanción pecuniaria ni cosas por el estilo porque consideramos que estas personas no tienen los ingresos suficientes. Y tampoco para los que conducen los vehículos", resaltó.

Sin embargo, señaló que, apenas Serenazgo y la Policía Nacional encuentren a alguien realizando estas tareas, serán intervenidos y, según sea el caso, conducidos a la comisaría respectiva.

"Para eso está Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional que, si ve que están limpiando vidrios, los tiene que retirar inmediatamente. Y si tiene antecedentes penales tendrán que llevarlos a la comisaría", sostuvo.

Por otro lado, Julio Gagó indicó que, en general, todo comercio ambultatorio está prohibido en Lima Metropolitana y que la actual gestión edil solo hará cumplir la norma.

"Existe una ordenanza, que creo que es del 2021 o 2020, que indica que está prohibido el comercio ambulatorio en todos los espacios públicos. Eso ya tiene infracciones y hay que hacerlo respetar. Estamos trabajando en eso en la municipalidad", señaló.

"Por ordenanza, el comercio ambulatorio en Lima Metropolitana está prohibido. Y no es de esta gestión sino de anteriores que está vigente", agregó.

Finalmente, el regidor de la MML señaló que las personas que se dedican a limpiar los parabrisas y llantas de los vehículos serán empadronados por el municipio.

"En esta misma ordenanza, estamos contemplando que se va a empadronar a través de la Municipalidad de Lima, junto con el Midis, a todas estas personas para hacer programas especiales para buscarles un tipo de emprendimiento", explicó.

"A partir de que se aplique la ordenanza, se va a empadronar a toda esta gente que está en las avenidas para poder ver de qué manera se les pueda ayudar a través del desarrollo de emprendimientos", añadió.