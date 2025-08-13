Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

La importancia de registrar la convivencia en la Sunarp

Rocío Vicente

por Rocío Vicente

·

Renato Ruiz, abogado de la Unidad Registral y especialista en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp, nos explica porque es importante inscribir la unión de hecho en los Registros Públicos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Ruiz, abogado de la Unidad Registral y especialista en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp, recordó que es importante inscribir las uniones de hecho porque la ley de manera expresa dice que para ejercer los derechos que nos da la convivencia o la unión de hecho deben ser inscritas en los Registros Públicos.

Agregó que por ejemplo es importante esta inscripción para heredar del conviviente o para que los bienes que los convivientes adquieren durante la unión sean de los dos como sucede en un matrimonio.

“También podrán adoptar como una pareja o pedir una pensión de alimentos que constituyen los beneficios y los derechos que tienen los cónyuges”, indicó Ruiz.

Sin embargo, explicó que no toda unión de hecho es inscribible o legal ya que hay uniones que no cumplen con esas características que nuestras leyes disponen.

Requisitos para que una unión de hecho sea inscrita en los Registros Públicos:

-Que sea voluntaria

-Que sea de un hombre y una mujer

-Que sea de por lo menos dos años

-Que la unión de hecho sea para cumplir deberes y finalidades como los otorga un matrimonio.

Asimismo, precisó que las finalidades de una unión de hecho deben ser las mismas que las de un matrimonio que son: la fidelidad, la asistencia recíproca, compartir el mismo domicilio y que no haya impedimento matrimonial.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Familia y Justicia

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA