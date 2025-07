PJ dicta nueve meses de prisión preventiva a sujeto que estrelló su camioneta contra restaurante en La Molina

Miguel Ángel Requejo Astochado es investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro.

La jueza Kharla Orellana Sánchez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina (Corte Lima Este), dictó este domingo nueve meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Requejo Astochado (51), quien el pasado miércoles impactara su camioneta contra el restaurante 'El Charrúa' en La Molina, luego de protagonizar una gresca con algunos comensales.

La Fiscalía investiga a este hombre por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado (alevosía) en grado de tentativa y omisión de socorro, en agravio de cuatro personas.

Requejo Astochado permanece detenido en la Comisaría PNP Santa Felicia de La Molina, por lo que en las próximas horas el INPE determinará el penal donde cumplirá la medida.

"No sé qué pasó"

El acusado, durante la audiencia, lloró y pidió disculpas a todos los afectados tras el incidente. No obstante, aseguró que nunca quiso hacer daño.

"Lo siento... no estaba borracho, cuando peleé con ustedes perdí mis lentes, yo tengo alta medida por eso es que cuando yo volví me dijeron que ya se habían ido... no sé qué pasó. Solo entré, bajé, y como no veo tuve que bajar para mirar e hice así (ademanes) y dije: 'Diablos ¿Qué hice? y subí en shock a mi casa' pero no lo hice nuevamente, si hubiera querido hacerles daño los hubiera buscado y eso no fue mi intención", aseveró.