¡El colmo! Puente peatonal sobre la Vía de Evitamiento permanece clausurado desde hace dos meses

Lima Vecina pide el refaccionamiento del puente Palmeras, clausurado desde hace más de dos meses.

El puente Palmeras, ubicado en la Vía de Evitamiento, entre los distritos de La Molina y Ate, se encuentra clausurado desde hace dos meses. La infraestructura fue cerrada luego de que un camión chocara con él, el pasado 12 de septiembre.

A través de RPP, la vecina Roxana Gallegos exhortó a las autoridades de La Molina y Ate a reponer el puente a la brevedad. La mujer aseguró que varios estudiantes se han visto afectados, pues cerca al área se ubica un colegio.



"El Puente Palmeras está clausurado desde hace casi tres meses, hubo un accidente. Le sacaron un pedazo para poder arreglarlo y no lo han hecho. El puente se ha quedado abandonado sin que lo solucione la Municipalidad. Al frente hay un colegio, los estudiantes tienen que bajar hasta el otro puente porque no hay opción para poder pasar al otro extremo. Como está en Evitamiento, no se puede", explicó la vecina afectada.

Asimismo, Gallegos acotó que la clausura del puente ha provocado retrasos en el traslado hacia su trabajo, ya que tiene que caminar hasta el puente Quechua, para poder cruzar hacia la otra vía.

"Cuando yo pasaba el puente Palmeras para ir a mi trabajo, me demoraba 12 minutos, ahora me demoro entre 20 y 22. Camino entre cuatro y cinco cuadras", acotó la mujer.

Además, destacó que muchas personas con discapacidad se han visto afectadas por el cierre del puente.

"Hay muchas personas con discapacidad que tienen que trasladarse más abajo para llegar al otro extremo", agregó.

Finalmente, la mujer les pidió a las autoridades que repongan el puente a la brevedad. "Le pediré a los alcaldes correspondientes, de ATE y La Molina, que arreglen el puente y den una solución. No puede estar así tanto tiempo. Es incómodo trasladarse de un lugar y tener que caminar hasta más abajo", concluyó.

¿Qué pasó con el puente Palmeras?

La madrugada del 12 de septiembre, un camión impactó contra el puente Palmeras tras exceder el límite de altura. Tras ello, la estructura quedó dañada, por lo que Lima Expresa clausuró el acceso en ambos sentidos.

"Por precaución, cerramos el puente en ambos sentidos mientras que nuestro equipo de ingeniería verifica que sea seguro para el tránsito de los peatones", expresó la concesionaria a través de un comunicado en sus redes sociales.

En el mismo comunicado, Lima expresa exhortó a los transeúntes a usar el puente Quechuas, que se encuentra a 250 metros de distancia.