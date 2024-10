Rímac: camión que transportaba cajas de cervezas sufrió accidente en la Vía de Evitamiento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Accidentes Rímac: camión que llevaba cajas de cervezas sufre accidente en la Vía de Evitamiento

Un nuevo accidente debajo del puente Ricardo Palma, en la Vía de Evitamiento, distrito del Rímac, ocurrió la mañana de este jueves, 24 de octubre, cuando la carga de un camión que llevaba cervezas terminó regada en la pista.

En diálogo con RPP, el conductor del camión afirmó que una camioneta le cerró el paso, obligándolo a realizar una maniobra que hizo ceder la carga.

"Un carro me ha cerrado, por eso es que me aguanto y la carga se inclinó. Estaba viniendo por el medio y un carro me cierra. Me cierra y entonces freno ahí, se me inclina la carga", indicó.

El vehículo ya fue retirado de la pista, normalizando el tránsito en el carril con dirección al norte. Además, se espera la llegada de otro vehículo para que la unidad pueda ser remolcada.

Tercer accidente en menos de 15 días

Debido a la gran cantidad de cerveza desparramada, los transeúntes reportaron que el olor a licor es muy fuerte, por lo que también se aguarda la llegada de personal de limpieza.

Cabe precisar que este es el tercer accidente que compromete la estructura del puente en menos de 15 días. La ocurrencia de estos hechos obligó en un primer momento a un cierre total y, posteriormente, parcial.

Fue la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) la que dio aviso sobre el accidente, pues se están realizando trabajos de reparación que se extenderían por dos meses.