La Policía Nacional incauta una tonelada de marihuana dentro de un camión en el peaje de Santa Anita [VIDEO]

Tres personas fueron detenidas en este operativo policial. Según las autoridades, esta ilegal mercancía tenía como destino Chile y Brasil.

La Policía Nacional incauta una tonelada de marihuana dentro de un camión en el peaje de Santa Anita | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana

Agentes de la Dirandro incautaron este miércoles un camión en el peaje de Santa Anita, en la Panamericana Sur, que almacenaba una tonelada de marihuana que iba a ser exportada a países como Chile y Brasil. Tres personas fueron detenidos en esta intervención.

Manuel Lozada, jefe de la Dirincri, informó para RPP que la marihuana se encuentra repartida en pequeños bloques envueltos con cinta que tenían pegados la imagen del Cristo Redentor de Brasil. Sin embargo, manifestó que todavía se investiga a qué organización criminal le pertenecería este cargamento.

"Este tipo de droga no se consume en el Perú. Nosotros presumimos de que se estaría trasladando (la marihuana) hacia el extranjero, a la zona sur, conforme a la propia dirección que llevaba el vehículo. Hay otros casos que ya se tiene otro registro, otras investigaciones del mismo tipo de drogas que es llevada a Chile", comentó Lozada.

El jefe de la Dirincri precisó que de los tres detenidos, uno manejaba el camión transportando esta droga y los otros iban en una camioneta como resguardando la ilegal mercadería.

Todo lo incautado fue trasladado a la sede de la Dirandro para las investigaciones correspondientes. A este lugar también llegaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante de la Policía Nacional, Óscar Arriola, a fin de conocer detalles sobre este operativo.