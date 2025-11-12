Nicaragua vs. Honduras: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fase final de las Eliminatorias Concacaf?

Nicaragua vs. Honduras EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Estadio Nacional, en Managua (Nicaragua), desde las 9:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 5 de la ronda final de las Eliminatorias 2026 de Concacaf. La transmisión del compromiso podrá seguirse por YouTube Concacaf. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Por el lado del local, Nicaragua, se quedó sin opciones de decir presente por primera vez en su historia en el Mundial de FIFA, no obstante, la consigna del entrenador Marco Figueroa es evitar que Honduras se encamine hacia la máxima cita del fútbol.

Y es que la ‘H’ lidera el grupo C de la Ronda Final con 8 puntos. Si derrota a Nicaragua y Costa Rica (6) no puede en su visita a Haití (5), oficialmente estará de regreso en la Copa del Mundo tras 16 años.

De la mano de Reinaldo Rueda, Honduras depende de sí mismo, ya que de fallar en Managua tendrá una última carta cuando enfrente a Costa Rica en la fecha de cierre.

Nicaragua vs Honduras: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la fase final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Nicaragua llega al partido tras ser goleado en condición de visitante 4-1 por Costa Rica, quedando así sin opciones de llegar al Mundial. Por su lado, Honduras goleó 3-0 a Haití en la última jornada y es líder del grupo C.

¿Cuándo y dónde juegan Nicaragua vs Honduras EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El partido de Nicaragua contra el seleccionado de Honduras está programado para el jueves 13 de noviembre en el Estadio Nacional, en Managua (Nicaragua). El recinto tiene una capacidad para recibir a 15 000 espectadores, aproximadamente.

🎥🎙️ Se llevó a cabo la Conferencia de Prensa previo a nuestros últimos dos encuentros en la Eliminatoria Mundialista.



Nuestra cita es el jueves 13 de noviembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional. pic.twitter.com/yhKHEMimA2 — Selección Nacional de Nicaragua 🇳🇮 (@LaAzulyBlanco) November 12, 2025

¿A qué hora juegan Nicaragua vs Honduras EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Perú , el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 9:00 p.m. En Nicaragua , el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 8:00 p.m. En Honduras , el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 8:00 p.m. En Chile, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 11:00 p.m.



En Argentina, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 11:00 p.m.

En Venezuela, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 10:00 p.m.

En Colombia, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 9:00 p.m.



En Bolivia, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 10:00 p.m.



En Brasil, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 11:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 8:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 10:00 p.m.

En España, el partido Nicaragua vs. Honduras comienza a las 03:00 a.m. (viernes)

¿Qué canal transmite el Nicaragua vs Honduras EN VIVO por TV?

El partido Nicaragua vs. Honduras será transmitido EN VIVO en Nicaragua mediante NicaSportsTV y en Honduras el encuentro va por Tigo Sports. En Perú y los países de Sudamérica va vía streamingo por el canal de YouTube de Concacaf. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Nicaragua vs Honduras: alineaciones posibles

Nicaragua: Alyer López, Christian Reyes, Justing Cano, Josué Quijano, Oscar Acevedo, Henry Niño, Junior Arteaga, Ariel Arauz, Juan Barrera, Emmanuel Gómez y Jaime Moreno.

Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Getsel Montes, Marcelo Santos, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Deybi Flores, Luis Palma, Bryan Acosta, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Nicaragua vs Honduras: últimos resultados

13/10/2025 | Costa Rica 4-1 Nicaragua – Eliminatorias Concacaf

09/10/2025 | Nicaragua 0-3 Haití – Eliminatorias Concacaf

09/09/2025 | Honduras 2-0 Nicaragua – Eliminatorias Concacaf

13/10/2025 | Honduras 3-0 Haití – Eliminatorias Concacaf

09/10/2025 | Honduras 0-0 Costa Rica – Eliminatorias Concacaf

09/09/2025 | Honduras 2-0 Nicaraguay – Eliminatorias Concacaf