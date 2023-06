Lima "Son perritos abandonados que yo me he dedicado a rescatar", dijo Soledad Rentería

La Victoria: 27 mascotas rescatadas de incendio reciben atención veterinaria | Fuente: RPP

Las 27 mascotas que fueron rescatadas en el incendio ocurrido en dos inmuebles en la cuadra 3 de la avenida Avición, del Cercado de Lima, recibieron este sábado atención veterinaria en el complejo deportivo del distrito de La Victoria.

Soledad Rentería, quien otorgaba albergue temporal a los perros de todo tipo de tamaño, señaló a RPP Noticias que cuando inició el incendio se desesperó, porque lo único que buscaba era poner a salvo a sus mascotas.

"Lo único que vino a mi mente fue mis perros. Son mi hijos. Quería hacer de todo, treparme yo (al inmueble) si era posible, pero no me dejaban", relató.

La mujer señaló que se sorprendió cuando un ciudadano extranjero decidió ayudarla y rescatar a sus perros.

"Me habló y me dijo '¿dónde están?' y le dije que estaban arriba y abajo. 'Ya, yo subo', respondió. Y se trepó porque los bomberos no querían y me dijeron se va a morir. Yo le rogué: 'no te mueras' y él dijo 'yo voy a salvar a tus perros' y se subió. Escaló y escaló y llegó arriba. La gente abajo gritaba para poner un colchón y ahí él comenzó a rescatar a los perritos", dijo.

Perritos en adopción

Soledad Rentería expresó su deseo para que alguna persona adopte a sus perritos con mucho amor ya que son cariñosos e inteligentes.

"Son perritos abandonados que yo me he dedicado a rescatar quizá porque no tengo hijos", manifestó.

A las personas interesadas en adoptar los perros pueden comunicarse al teléfono 987459496.

"Buscamos padres responsables"

El alcalde del distrito de La Victoria, Rubén Cano, explicó que a las mascotas se le está dando la atención inmediata de limpieza y desparasitación con un asilo temporal hasta que puedan encontrar un hogar.

"Estamos haciendo una campaña de adopción. Para las personas interesadas pueden comunicarse al 982816370. Hemos adoptado ya tres perros (...) vengan al Complejo Deportivo de San Cosme para que puedan adoptarlos a través de una ficha donde buscamos padres responsables porque es un hijo más", manifestó.