LAP reconoce que no hay "correcta distribución" de combustible en nuevo aeropuerto, tras reportes de vuelos varados

"Más de dos horas en el avión esperando que recargue combustible. Hasta ahora no se soluciona el problema. Y nos dicen que igual es con varias otras aerolíneas". Ese fue el reporte que hizo una pasajera de un vuelo Lima-Arequipa al Rotafono de RPP, al indicar que se encontraba varada a bordo de una aeronave en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, sin poder salir a su destino.

"Lo único que nos ha informado los tripulantes de cabina es que ellos están esperando a que el avión pueda abastecer de combustible, pero parece que no llega a la cisterna o de donde tienen que hacer el llenado", agregó. No obstante, también llegó al Rotafono una denuncia similar de un vuelo Lima-Juliaca.

Ante esta situación, conversamos con Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones de Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del nuevo aeropuerto, quien indicó que el problema no es un desabastecimiento de combustible, sino la distribución del mismo.

"Primero, disculpas para los pasajeros que nos pueden estar escuchando en estos momentos. Lo que ha pasado no es un desabastecimiento de combustible, combustible hay, lo que no hay, y sí es verdad, es la correcta distribución", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

“Ahorita justamente tenemos una reunión con la Dirección General de Aeronáutica Civil para que permita que cierto tipo de transporte pueda acercar el combustible a las aeronaves, que son temas que se van presentando también en una operación real y que queremos solucionarlo lo más pronto con la autoridad para tener ese permiso y poder agilizar los flujos”, agregó.

La funcionaria indicó que desconoce cuántas son las aeronaves que se encuentran afectadas por esta situación, pero resaltó que no se trata de la totalidad.

"No tengo el dato exacto, pero no son la totalidad de los vuelos, porque sí hay un proceso de distribución, tenemos lo regular. Lo que está faltando es para algunos puntos donde no estamos llegando y necesitamos esta otra facilidad de transporte que, normalmente, usamos un tipo de carretas donde nosotros llevamos el combustible y eso se tiene que aprobar. Así que estamos viendo la solución con la autoridad para acelerar este tema", resaltó.