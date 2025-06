Pasajero del último vuelo del antiguo Aeropuerto Jorge Chávez llegó tarde y casi pierde el vuelo: “Falta uno”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, 31 de mayo, el antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuyo ingreso y salida es por la avenida Elmer Faucett (Callao), cerró sus puertas tras 65 años de operaciones.

El último vuelo que partió del antiguo terminal aéreo tenía como destino Argentina y su hora de despegue estaba previsto para las 11:50 p.m. Sin embargo, uno de los pasajeros llegó tarde.

El pasajero, quien se identificó como Alfredo, apareció frente a la puerta 24 de embarque, que ya estaba cerrada, agitando su ticket en una mano para intentar que lo dejaran pasar y pueda abordar el avión.

“Falta uno”, fue el grito que expresó el público cuando vio aparecer a Esteban frente a la puerta.

“Debería entrar, tengo mi ticket. No sé qué voy a hacer. [Estoy] nervioso. No tengo como irme, no tengo como regresar a mi casa”, señaló Alfredo, quien no sabía si podría abordar el avión.

Afortunadamente, tras varios minutos de angustia y las arengas de la gente a su favor, el hombre pudo avanzar y subir a la aeronave.

“¡Qué le abran!, ¡qué le abran!”, se escuchaba entre el público.

No obstante, no fue el único que llegó tarde. En un principio, las autoridades del aeropuerto creían que este era el último pasajero; sin embargo, tras él, aparecieron alrededor de una docena de usuarios, por lo que el cierre de la puerta de embarque se tuvo que retrasar.

Así se viven las primeras horas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Desde las 8:00 a.m. de este domingo, 1 de junio, los pasajeros y trabajadores ya vienen ingresando a las instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuyo ingreso es por la avenida Morales Duárez, en el Callao.

Un equipo de RPP llegó hasta el nuevo terminal aéreo para inspeccionar cómo se viven las primeras horas de operaciones del establecimiento. Una trabajadora del aérea de comidas manifestó su alegría y aseguró que no ha tenido problemas para llegar al aeropuerto.

“Es un progreso para el país. Desde el óvalo, un carro me trae hasta Quilca, ahí bajamos, camino un tramito y ahí está el AeroDirecto, que me ha dejado en el acceso peatonal. Me ha cobrado S/ 2”, señaló.

Por su parte, una de las pasajeras, quien se dirige a Cartagena (Colombia), manifestó estar feliz por el nuevo terminal aéreo.

“[Estoy] feliz, veo que todo es hermoso. Feliz de poder verlo y justo hoy que se inaugura. Trabajo en el Minsa y estoy de vacaciones desde hoy. Estoy tranquila”, indicó.