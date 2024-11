Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "Necesitamos fluidez, no velocidad": las alternativas para solucionar el problema del tránsito en Lima, según Mariana Alegre

La cantidad de vehículos por cada mil habitantes en Lima es baja en comparación de otras ciudades de América Latina; sin embargo, el tráfico en sus pistas es mayor. Así, en abril pasado, el índice TomTom Traffic posicionó a la capital peruana como la ciudad con peor tráfico en la región.

Para la directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, uno de los factores que ocasionan esta problemática es el mal diseño urbano y vial. Bajo su perspectiva, una de las soluciones debe enfocarse en priorizar el uso del transporte público por sobre el vehículo particular, siendo necesario garantizar un servicio de calidad.

"El problema de tener un mal transporte público, que es lo que tenemos ahora, genera la aparición de colectivos que ocupan espacio, que generan tráfico, y que están ahí a partir justamente de este ineficiente servicio público de transporte que se ofrece. Y, por lo tanto, el tráfico se multiplica", dijo Alegre en diálogo con RPP.

Por ello, para fomentar su uso, consideró necesarias medidas como el otorgamiento de vías exclusivas. En un primer momento, la especialista mencionó que dicha alternativa se intentó con la implementación de los corredores complementarios, pero no terminó de concretarse por problemas con el tráfico.

La regla también evitaría la proliferación de colectivos informales y permitirá viajes "más amables" a sus usuarios.

"Si tú garantizas fluidez al transporte público, la cantidad de usuarios de colectivos informales va a disminuir, por lo tanto, va a haber menos vehículos en las pistas y aquellas personas que sí se mueven en taxis o en autos particulares podrán hacerlo con mayor fluidez", refirió.

Fluidez en el transporte público

Pese a que ha habido un aumento en el uso diario del vehículo particular, el porcentaje de ciudadanos que usan el transporte público en la capital sigue siendo ampliamente mayor, por lo que Alegre sostuvo que las autoridades también deben buscar priorizar la fluidez de estos servicios mediante políticas de mejoras en el diseño vial.

"Lo que los limeños necesitamos para movernos es justamente fluidez, no necesariamente velocidad (...) Por eso es por lo que las políticas de mejora vial, de diseño vial son tan importantes. No es lo mismo que construir más pistas o ampliarlas, sino ordenarlas y organizarlas para que el recorrido del vehículo sea justamente constante y fluido y no pasemos de cuatro carriles a tres, luego a dos, luego a cuellos de botella, luego a semáforos interminables", apuntó.

Replicó que estos planes deben tener en cuenta no solo al usuario y al chofer, sino también al peatón, al ciclista y a otros actores del tránsito. Comentó que alternativas como ampliaciones de vías suelen suprimir veredas o espacios para quienes optan por caminar a sus destinos.

"Creo que (el peatón) nunca lo ha sido (prioridad). En general, las políticas vinculadas a vías buscan estas ampliaciones a costa de veredas", afirmó.

"Otro elemento importante es ofrecer entornos seguros a lo largo de las avenidas, si se puede ampliar veredas donde corresponda, poner espacios de seguridad para facilitar el cruce de quienes caminan, ofrecer paraderos seguros", agregó.