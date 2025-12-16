Lima amaneció con intenso olor a pescado: ¿a qué se debió este inusual acontecimiento?

La humedad fue uno de los factores que influyó en este acontecimiento. | Fuente: Senamhi

Ciudadanos de distintos distritos de Lima reportaron haber sentido un intenso olor a pescado/mar en las primeras horas de este martes, 16 de diciembre. ¿A qué se debió este inusual acontecimiento?

En diálogo con RPP, la ingeniera Angie Flores, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó que el intenso olor a pescado/mar sentido por los limeños se debió a la conjunción, principalmente, de dos factores.

“La explicación a lo que se ha percibido en las primeras horas de la mañana es por un transporte de la brisa marina. Hemos observado vientos cercanos a superficie que vienen del norte, del noroeste. Este flujo de vientos es como si estuviera jalando, arrastrando, esos olores provenientes del mar”, comentó la experta.

“Hemos tenido esta percepción de la brisa marina hacia la ciudad, también acompañada a que hemos tenido bastante humedad en las primeras horas de la mañana. Entonces, (la humedad) como que genera una menor ventilación y facilita que se perciba aún más este olor”, agregó.

La especialista en meteorología indicó que se trata de un caso “aislado”, aunque no descartó que se pueda repetir, si es que vuelven a coincidir los factores antes mencionados.

“En los próximos días aún tenemos ingreso de viento del norte, pero que está más relacionado a mayores horas de brillo del sol. El día de hoy hemos percibido que, desde las siete y media, ocho de la mañana, teníamos brillo solar en Lima. Esto más bien facilita a que pueda haber mayor ventilación. Así que se podría repetir (el olor a pescado), pero no de manera continua”, manifestó Flores.

Al respecto, la especialista descartó creencias populares respecto a que este tipo de fenómenos podría ser preludio de un evento catastrófico. “Escuchamos estas creencias, comentarios de las personas; pero en realidad no tenemos una fuente científica que lo pueda confirmar”, sostuvo.



Pronósticos en Lima Metropolitana

El Senamhi tiene activo hasta este martes, 16 de diciembre, un pronóstico de noches y madrugadas frías en Lima y gran parte de la costa. Culminado este aviso, se espera que las temperaturas gradualmente aumenten, confirme a la proximidad del verano (21 de diciembre), refirió la especialista.

“Los distritos más alejados del mar, como La Molina y San Juan de Lurigancho, suelen reportar las temperaturas más bajas. Hasta hace dos días hemos estado con temperaturas mínimas cerca a los 13 grados, (pero) ya gradualmente va a ir aumentando”, sentenció.

