Friaje en Perú: Senamhi activó alerta roja en varias regiones por fenómeno climático

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el arribo del trigésimo friaje del año, fenómeno climatológico que golpeará varias regiones del país con lluvias, viento y descenso de temperaturas.

En un comunicado, el organismo indicó que una masa de aire frío ingresará por la selva sur la noche de este martes, 16 de diciembre, y se desplazará hacia la selva central hasta el jueves, 18 de diciembre.

“Este evento generará lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades alrededor de los 45 km/h especialmente en selva sur y cobertura nubosa a lo largo del día, principalmente en la selva centro y sur”, se lee en el documento.

“Asimismo, se prevé una disminución de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más nublado. Durante la noche y primeras horas de la mañana, se prevé un ligero incremento de la sensación de frío”, añadió.

De acuerdo con el pronóstico, en la selva de Madre de Dios, Puno y Cusco; se estima que las temperaturas diurnas oscilen entre 25 °C y 28 °C. En tanto, en sectores de la selva centro, se esperan valores entre los 26 °C y 29 °C. Además, para la selva sur, se esperan valores de temperatura nocturna próximas a los 19 °C.



Alerta roja en la selva

Debido al trigésimo friaje del año, el Senamhi ha activado una alerta roja por descenso de temperaturas, “de moderada a extrema intensidad”, en varias regiones de la selva peruana.

“Este evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, detalló el ente estatal en su página oficial.

La alerta roja estará activa hasta el jueves, 18 de diciembre, a las 23:59 horas; en las regiones Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.



📣 #NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Selva peruana registrará lluvias, incremento de la velocidad del viento y un descenso de las temperaturas, debido al ingreso del trigésimo friaje del año.https://t.co/6Hf8I0qQlm pic.twitter.com/1SLJXSWpvG — Senamhi (@Senamhiperu) December 13, 2025

¿Qué es el friaje?

Según el Senamhi, el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.